Le vainqueur de Paris-Roubaix 2022 Dylan van Baarle a rejoint la Soudal Quick-Step pour renforcer l’effectif sur les classiques.

L’un des coureurs les plus expérimentés du peloton, Dylan van Baarle est prêt à faire ses débuts chez Soudal Quick-Step et à contribuer au succès de l’équipe. Véritable spécialiste des pavés, Dylan Van Baarle possède un palmarès impressionnant sur les classiques de ces dix dernières années, témoignant de sa régularité et de son endurance. En 2022, il a remporté Paris-Roubaix au terme d’une échappée sensationnelle. À 33 ans, Van Baarle a signé un contrat avec l’équipe belge jusqu’à fin 2027. Après quelques années difficiles, il espère retrouver son meilleur niveau et jouer un rôle important sur les pavés du Nord.

Dylan van Baarle :

« Les deux stages d’entraînement se sont très bien déroulés. C’était agréable de faire la connaissance de tout le monde, du staff aux coureurs. C’est un super groupe et ça m’a mis de bonne humeur. J’ai hâte de disputer ma première course, l’Algarve, car je suis impatient de porter enfin ces couleurs. J’attends également avec impatience le week-end d’ouverture, qui sera particulier pour une équipe belge. Nous avons une équipe solide et nous pouvons jouer les premiers rôles. Bien sûr, c’est toujours plus facile à dire qu’à faire, mais nous sommes confiants, car plusieurs de nos coureurs ont prouvé qu’ils pouvaient se battre pour un bon résultat sur les pavés. »

« Le Tour des Flandres et Paris-Roubaix seront mes objectifs principaux, et j’espère retrouver mon meilleur niveau pour ces deux Monuments. Je les adore, ils occupent une place particulière dans mon cœur et j’aimerais beaucoup être en lice pour un bon résultat ou contribuer au succès de l’équipe. Je suis également impatient d’être présent pour l’équipe chaque fois qu’elle aura besoin de moi sur les courses par étapes, car nous avons de nombreux coureurs capables de briller dans ce type de courses, quel que soit le terrain. J’espère que ce sera une bonne année pour nous. »