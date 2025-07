Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) a remporté, ce vendredi, la 19ᵉ étape du Tour de France 2025. Il a été décidé de raccourcir le parcours en raison de la découverte, au sein d’un troupeau situé précisément dans le col des Saisies, d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse touchant les bovins, devant conduire à l’abattage des animaux. « Devant le désarroi des éleveurs concernés et afin de préserver la sérénité de la course, il a été décidé, en accord avec les autorités, de modifier le parcours de la 19ᵉ étape Albertville-La Plagne et ne pas franchir le col des Saisies », a précisé l’organisation.

En début d’étape, Lenny Martinez (Bahrain Victorious) prend les points au sommet du col du Pré et du Cormet de Roseland. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) fait rouler ses hommes et l’échappée est reprise au pied de l’ascension finale de la Plagne. Le maillot jaune passe à l’offensive, mais ne parvient pas à distancer Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike).

Thymen Arensman (Ineos Grenadiers) profite du marquage entre les deux rivaux pour prendre quelques longueurs d’avance. Le Néerlandais résiste au retour des favoris dans les derniers mètres et décroche sa deuxième victoire sur ce Tour de France. Il devance Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar.

Le classement de la 19ᵉ étape du Tour de France 2025

Thymen Arensman Jonas Vingegaard Tadej Pogačar

