Victime d’un coup de chaud, David Gaudu a été distancé lors des premiers kilomètres de la 10ème étape avant de réintégrer le peloton.

La 10ème étape du Tour de France n’a laissé aucun répit aux coureurs. Au lendemain de la première journée de repos, certains favoris ont été distancés dès les premiers kilomètres. Avec la chaleur écrasante et le rythme effréné du peloton, Romain Bardet et David Gaudu ont notamment été distancés. Attendu par ses coéquipiers Valentin Madouas, Stefan Küng et Kévin Géniets, le leader de la Groupama-FDJ est parvenu à réintégrer le peloton et finir l’étape avec les principaux favoris.

David Gaudu :

« Ça part toujours très vite les lendemains de journée de repos, donc on s’y attendait. Mais parfois, c’est le corps qui choisit. J’étais un peu bloqué au départ, la chaleur ne m’a pas aidé et j’ai eu un petit coup de chaud. J’ai eu la chance de pouvoir compter sur une grande équipe, qui m’a soutenu toute la journée. Sans eux, je pense que j’aurais terminé loin aujourd’hui. On s’est fait une frayeur, mais dans ces moments-là, il faut essayer de rester le plus calme possible. Puis, j’ai aussi senti assez rapidement que ça allait beaucoup mieux ».

Philippe Mauduit : "Quand ton leader est en difficulté, plus tu hésites et plus tu te mets dans une situation irrécupérable. On n’avait pas d’autre choix que d’agir vite. L’écart a été important mais j’avais confiance en nos coureurs pour bien gérer la situation." — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) July 11, 2023

« Dans le troisième col, ça tournait rond, les jambes étaient débloquées. D’un côté, je remercie l’équipe, car ils ont complètement sauvé ma journée. D’un autre côté, je suis vraiment désolé pour eux, car toute l’équipe avait carte blanche aujourd’hui, et ils n’ont pas pu aller devant à cause de moi. Ce n’est pas inquiétant pour la suite. En 2021, j’ai fait un coup de chaud au Mont Ventoux, et j’ai derrière réalisé une belle troisième semaine. Je garde beaucoup de motivation pour les Alpes. »