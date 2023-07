Longue de 179,8 kilomètres entre Clermont-Ferrand et Moulins, cette 11ème étape du Tour de France est promise aux sprinters. Malgré plusieurs difficultés en début d’étape, les 60 derniers kilomètres seront tout plats et on devrait assister à un sprint massif dans les rues de Moulins, dans l’Allier. Jasper Philipsen sera le grand favori et tentera de décrocher une quatrième victoire d’étape sur cette Grande Boucle.

Nos favoris : Jasper Philipsen, Caleb Ewan, Dylan Groenewegen.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 55 sur France 3 et Eurosport 1.