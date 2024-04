Lancé en décembre dernier, le Tacx Neo 3M est le home trainer haute-performance de Garmin avec mouvements multidirectionnels. J’ai pu le tester ces dernières semaines. Au mois de janvier, j’ai reçu le dernier home trainer Garmin : le Tacx Neo 3M. Présenté au mois de décembre, ce home trainer à transmission directe se singularise avec l’intégration de « Motion Plates », qui permettent au vélo des mouvements pour une position plus naturelle et plus proche de ce qu’on retrouve lors des entraînements extérieurs. Affiché au prix de 1999 €, le Tacx Neo 3M est un home trainer haut de gamme, offrant de nombreuses technologies. Mais que vaut-il vraiment ? Voici le test.

Installation du Tacx Neo 3M

Une fois avoir reçu Tacx Neo 3M, le montage est assez simple et rapide. L’appareil est déjà assemblé, il ne reste plus qu’à ajouter les bons adaptateurs sur l’appareil pour pouvoir y installer son vélo. Deux adaptateurs pour axe de blocage rapide (130 mm et 135 mm) et axe traversant (142 x 12 et 148 x 12) sont fournis ainsi qu’un axe de blocage rapide. Si jamais vous avez un doute lors de l’installation du vélo sur l’appareil et quels types de pièces utiliser, vous pouvez vous référer au manuel de démarrage fourni, trouvable également sur le site Garmin. L’installation des adaptateurs nécessaires et du blocage rapide fourni ne m’a pris que quelques minutes.

Dans sa version d’origine, le home trainer est vendu avec une cassette 11 vitesses déjà installée (Le corps de roue libre Shimano/SRAM 9 à 11 vitesses et la cassette 11-28t 11 vitesses sont préinstallés). Vous pouvez également, en option, choisir un corps de roue libre différent (Corps de cassette au choix : SRAM XD/XD-R/SHIMANO Micro Spline/Campagnolo 9-12 vitesses/Campagnolo N3W).

Pour installer les pieds du home trainer, il suffit de les déplier, puis de soulever l’appareil par la poignée. Les pieds se fixent alors automatiquement et les fenêtres d’indicateur passent du rouge au bleu. Pour replier les pieds du dispositif, il suffit de les débloquer à l’aide d’un bouton placé en dessous de l’appareil. Les fenêtres d’indicateur passeront alors de nouveau au rouge et les pieds peuvent être rabattus. Lorsque le home trainer est prêt à être utilisé, l’appareil est plutôt volumineux (630 x 800 mm). En revanche, une fois replié, le Tacx Neo 3M prend bien moins de place et peut facilement se ranger dans un coin. La poignée est très utile pour déplacer, bien que le Tacx Neo 3m soit assez lourd (23,6 kg).

Test du Tacx Neo 3M

Le home trainer est certes lourd et assez difficile à déplacer, mais il est également très stable. Lors des séances d’entraînement, même lors d’efforts intenses, l’appareil ne bouge absolument pas grâce à ses quatre pieds qui lui permettent d’être stable, mais aussi avec son support de roue avant, aussi bien efficace avec un vélo de route qu’avec un VTT et compatible avec des pneus jusqu’à 60 mm de large.

Pendant les activités, le smart trainer est silencieux et se fait très discret. Le Tacx Neo 3M diffuse également de la couleur durant vos activités. Le voyant LED intégré vous permet de jauger précisément votre niveau d’effort grâce à une large gamme de couleurs. Lorsque vous empruntez des pavés par exemple, l’appareil se mettre à trembler, pour une simulation au plus proche de la réalité. Lorsqu’il n’est pas connecté à une plateforme, Tacx Neo 3M simule une route plate. La résistance augmente avec la vitesse à laquelle vous roulez. Vous pouvez même pédaler et vous entraîner sans connexion.

Mouvements multidirectionnels pour plus de réalisme

Le Tacx Neo 3M permet donc des mouvements multidirectionnels. Avec les « Motion Plates », le home trainer va bouger d’avant en arrière de quelques centimètres. Ce système est d’autant plus utile lorsque l’on produit des efforts importants, impliquant davantage de mouvements du vélo. Cette technologie permet ainsi d’avoir une position et une sensation similaire à celle que l’on retrouve sur la route et plus naturelle. J’ai vraiment été agréablement surpris par ce système. Cela rend l’activité sur home trainer moins monotone, au plus proche des sensations que l’on retrouve sur les routes.

Si jamais vous n’êtes pas adepte de ce système et que vous avez « le mal de mer », vous pouvez désactiver ces « Motion Plates » et ainsi retrouver une position sans aucun mouvement du vélo, comme sur la plupart des home trainer. Il suffit alors de verrouiller le système à l’aide des deux molettes placées à l’arrière de l’appareil. Il s’agit ici du premier home trainer commercialisé par Garmin qui intègre ce dispositif. Toutefois, la marque américaine avait déjà mis en vente ce système de Motions Plates, qui peuvent aussi être adaptées sur le Tacx NEO 2T Smart.

Connexion aux applications d’entraînement

Avec le Tacx Neo 3M, Garmin inclut un code d’une durée de 3 mois offert pour Tacx Premium, l’application d’entraînement indoor maison. Pour connecter le home trainer, il suffit de suivre les instructions et de brancher l’appareil pour qu’il soit reconnu sur votre téléphone ou ordinateur via l’application. Pour les prochaines utilisations, Tacx Training reconnaitra automatiquement le trainer dès son allumage. Le cas échéant, il y a un bouton prévu à cet effet qui permet d’établir la connexion en quelques secondes. L’appareil peut également être connecté avec d’autres applications d’entraînement comme Zwift ou encore TrainerRoad. L’application Tacx Training permet de découvrir plusieurs des parcours du monde entier grâce à une grande collection de vidéos d’entraînement.

Caractéristiques du Tacx Neo 3 M :

Dimensions : 630 x 800 mm

Hauteur : 595 mm

Dimensions une fois plié : 695 x 355 mm

Poids : 23,6 kg

Communications sans fil : Connectivité ANT+, technologie sans fil Bluetooth

Puissance maximale : 2200 Watts

Pente maximale : 25%

Cassettes adaptées : Shimano/SRAM 9 à 11 vitesses (compatible, cassette à 11 vitesses incluse) / Campagnolo / SRAM 12 vitesses/XDR / Shimano Hyperglide+ 12 vitesses

Axes adaptés : Axe de blocage rapide à montage direct (130/135 x 5 mm) pour les vélos équipés d’un axe de blocage rapide / Capuchons d’axe traversant, (142 m/148 mm x 12 mm) pour les vélos à axe traversant

En bref :

Proposé à 1999 € le Tacx Neo 3M est un smart trainer haut de gamme au plus proche de la réalité avec l’intégration de mouvements multidirectionnels à l’aide des motions plates. Stable, silencieux, facile d’utilisation et d’installation, l’appareil reste assez lourd, bien que la poignée soit pratique pour le transporter.

Les + :

Facile d’utilisation et d’installation

Stable et silencieux

Mouvements multidirectionnels pour plus de réalisme

Poignée pour le déplacer

Les – :