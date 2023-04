Les plaquettes de frein sont un des éléments de sécurité les plus importants sur un vélo. Après les pneumatiques, c’est ce qui déterminera votre confiance dans le freinage, en descente, dans les situations d’urgence et tout au long de vos sorties. Le toucher doit être parfait et la consistance sans faille afin que le pilote puisse se concentrer sur l’essentiel. Les plaquettes doivent aussi offrir le même ressenti, le meme toucher et la même puissance sorties après sorties.

L’élément clé des performances des plaquettes de frein est de maintenir la température des plaquettes et des disques aussi basses que possible (idéalement sous les 400°c), en particulier sur les longues descentes. Les plaquettes évoluent tout au long de leur durée de vie, et plus les plaquettes chauffent, moins le freinage devient mordant et efficace, ce qui signifie que les plaquettes perdent leur capacité à vous ralentir de manière fiable en cas de besoin. Les plaquettes qui ont surchauffé, perdent leur consistance au freinage et se comportent différemment chaque fois que vous sollicitez les freins, cela va avoir pour impact direct de jouer votre confiance et par conséquent sur vos performances. C’est la raison pour laquelle Shimano a élaboré des ailettes de refroidissement sur leurs plaquettes de frein dans le but de réduire la température de fonctionnement.

Comment AbsoluteBlack a su proposer le meilleur avec ses plaquettes

AbsoluteBlack a travaillé 3 ans au développement de la plaquette idéale. Celle qui aura le même mordant, la même puissance de freinage tout au long de votre descente. Les résultats des essais réalisés sur des bancs et les résultats de l’imagerie thermique montrent qu’ils ont réussi à réduire la température des plaquettes et du disque de 35% par rapport à la concurrence et qu’ils ont résolu le problème de surchauffe. Les plaquettes de freins GRAPHENpads sont une toute nouvelle référence dans l’industrie du frein de part la conception innovante des ailettes de refroidissement, du revêtement de la partie arrière des plaquettes au Graphène, ainsi que la nouvelle garniture à base de Graphène (qui se passe notamment du cuivre habituellement utilisé et toxique pour la nature). Plus performantes, plus écolo, mais encore ?