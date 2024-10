L’évolution du gravel et ses exigences

Le gravel, qui connaît un essor fulgurant depuis quelques années, pousse les marques à développer des produits de plus en plus nichés. Les coureurs recherchent des équipements capables de performer sur l’asphalte comme sur les chemins les plus accidentés. C’est dans ce contexte que Mavic a développé ses Allroad SL Carbon.

Une technologie de pointe pour le gravel

Fabriquées à la main en Europe, ces roues bénéficient de l’expertise carbone Mavic, forgée au fil des décennies. Leur conception aérodynamique, inspirée des dernières avancées en matière d’aérodynamisme, offre un avantage certain en vitesse sur tous types de surfaces.

Les jantes de 42 mm de hauteur et 25 mm de largeur interne assurent un excellent compromis entre aérodynamisme et confort. Compatibles UST Tubeless Ready, elles s’adaptent aux pneus de 30 à 64 mm, couvrant ainsi l’ensemble des besoins des gravelistes, du plus rapide au plus aventurier.

Un pilotage dynamique et confortable

L’équilibre entre rigidité latérale et tolérance verticale rend le pilotage plus dynamique et précis. La disposition optimisée des fibres de carbone absorbe chocs et vibrations pour un meilleur confort, un atout crucial sur les longues distances caractéristiques du gravel.

Le moyeu Infinity : innovation et facilité d’entretien

Le nouveau moyeu Infinity révolutionne le rayonnage avec 24 rayons rétreints. Cette innovation répond à la demande croissante de fiabilité et de facilité d’entretien dans le milieu du gravel. Le système QRM Auto ajuste automatiquement la précharge des roulements, minimisant l’entretien.

ID360 : réactivité et fiabilité au rendez-vous

Le système de roue libre ID360 assure un engagement ultra-rapide, crucial lors des relances fréquentes en gravel. Son axe surdimensionné augmente la rigidité, améliorant le transfert de puissance. La compatibilité totale avec les groupes Shimano, SRAM et Campagnolo reflète la volonté de Mavic de s’adapter à tous les systèmes du marché.

Caractéristiques techniques :

• Poids : 1550g la paire (720g avant, 830g arrière)

• Jantes carbone UD 42 mm de profondeur, 25 mm de largeur interne

• Profil sans crochets, compatible UST Tubeless Ready

• 24 rayons acier rétreints avant et arrière

• Moyeu Infinity avec système QRM Auto

• Roue libre ID360 à entretien facile

• Compatibilité multiples corps de roue libre et axes

• Pression max : 4.05 bar (pneus 30mm) à 2.45 bar (pneus 64mm)

• Poids maximal supporté : 120 kg (vélo inclus)

• Prix : 1 499€ la paire

Les Mavic Allroad SL Carbon 2025 s’imposent comme une référence haut de gamme pour le gravel, offrant polyvalence et performances exceptionnelles. Cependant, leur prix de 1499€ la paire et leur poids de 1550g les placent parmi les options les plus onéreuses et pas nécessairement les plus légères du marché. Malgré cela, leur technologie avancée et leur durabilité pourraient justifier l’investissement pour les cyclistes exigeants en quête d’excellence sur tous les terrains. À chaque coureur de peser le pour et le contre selon ses besoins et son budget.