Les pédales Crankbrothers Eggbeater 3 sont un choix populaire pour les vététistes et les cyclistes en gravel, et ce, pour de bonnes raisons.

Elles sont légères (286g), durables et faciles à enclencher et à dégager. Elles offrent également une large plage de flottaison, ce qui permet à votre pied de bouger librement à l’intérieur de la pédale sans se désengager. C’est une caractéristique intéressante en tout-terrain, car elle vous permet de garder le contrôle de votre vélo même lorsque le terrain est accidenté. Elles sont fabriquées en aluminium et en acier, et possèdent un axe en acier inoxydable.

Les pédales Eggbeater 3 ont été bien accueillies par les cyclistes du monde entier. Elles sont appréciées pour leur facilité d’utilisation, leur durabilité et leur large plage de flottaison. Cependant, pour certains la flottaison peut paraitre un peu trop importante et dans ce cas il faudra utiliser les cales adaptées. À noter que contrairement au SPD par exemple, il n’est pas possible de jouer sur la tension du ressort.

Les points principaux à retenir sur les Eggbeater 3

Facilité d’utilisation : Les pédales Eggbeater 3 sont très faciles à enclencher et à dégager, même avec des chaussures pleines de boues. Une fois le coup de pied acquis, c’est simple et efficace.

Durabilité : Les pédales Eggbeater 3 sont très résistantes. Elles sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité et possèdent un axe en acier inoxydable. Je leur ai fait rencontrer à plusieurs reprises des pierres et des rochers et rien à signaler sur l'intégrité des pédales en revanche la couleur rouge sur le ressort a commencé à partir dès la première utilisation. Dommage.

Flottaison : Les pédales Eggbeater 3 offrent une large plage de flottaison. Cela signifie que votre pied peut bouger librement à l'intérieur de la pédale sans se désengager. Il est possible d'utiliser des cales différentes pour jouer sur l'angle de déclenchement.

Poids : Les pédales Eggbeater 3 sont relativement légères avec 286g la paire sur la balance

Prix : Les pédales Eggbeater 3 sont affichées à 139€ et régulièrement en promo. Elles en valent l'investissement, car elles sont un produit de haute qualité qui durera de nombreuses années.

Informations techniques :

Poids : 142 g (la paire)

Flottaison : 6° à 20°

Axe : Acier inoxydable

Roulements : Cartouche

Matériau : Aluminium, acier

Les pédales Eggbeater 3 sont un excellent choix pour différents types de cyclistes, des débutants aux cyclistes expérimentés. Elles sont faciles à utiliser et confortables à utiliser, et offrent une large plage de flottaison pour s’adapter à différents styles de pilotage. Les pédales sont par ailleurs très durables, vous pouvez donc être sûr qu’elles dureront de nombreuses années. La large plage de flottaison vous permet de garder le contrôle de votre vélo même lorsque le terrain est accidenté. La conception légère aide à réduire le poids et à améliorer les performances. La plateforme confortable permet de faire de longues sorties. Si vous recherchez une pédale de gravel de haute qualité, les pédales Crankbrothers Eggbeater 3 sont un excellent choix.