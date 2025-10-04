Jarno Widar (Belgique) est devenu, ce samedi, champion d’Europe de la course en ligne. Le coureur de la Lotto Development Team s’est imposé en solitaire devant Maxime Decomble (France) qui termine à 14 secondes. L’Espagnol Hector Alvarez complète le podium. Huit jours après être passé à côté de la course en ligne des championnats du monde, Jarno Widar s’offre le titre européen chez les espoirs.
🇧🇪 Jarno Widar on fire! 🔥
The Belgian climbing sensation conquered one of the toughest races of #EuroRoad25 🇧🇪 and claimed the U23 European title in style!
Le classement des championnats d’Europe Espoirs 2025
- Jarno Widar
- Maxime Decomble
- Hector Alvarez
