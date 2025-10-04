À découvrir

Championnats d’Europe : la sélection française dévoilée Thomas Voeckler vient d'annoncer l'identité des huit coureurs français qui seront au départ de la course en ligne des championnats d'Europe.

Présentation des championnats d’Europe de cyclisme 2025 Quelques jours seulement après les mondiaux, c'est déjà l'heure des championnats d'Europe. Programme, parcours, favoris,... Voici toutes les informations.

Thomas Voeckler : « Le Val d’Enfer porte bien son nom » Thomas Voeckler a reconnu la dernière boucle du parcours de la course en ligne des Championnats d’Europe.

Tim Merlier sacré champion d’Europe À domicile, Tim Merlier (Belgique) a décroché le titre de champion d'Europe devant Olav Kooij et Madis Mihkels.

Arvid De Kleijn remporte le GP d’Isbergues Arvid De Kleijn (Tudor Pro Cycling Team) a remporté le GP d'Isbergues, dernière manche de la Coupe de France. Benoît Cosnefroy est le vainqueur...

Championnats d’Europe : Lorena Wiebes en grande favorite Après son premier titre en 2022, Lorena Wiebes (Pays-Bas) est devenue championne d'Europe pour la deuxième fois de sa carrière.

Edoardo Affini sacré champion d’Europe du CLM Edoardo Affini est le nouveau champion d'Europe du CLM. Le coureur italien a devancé Stefan Küng et son compatriote Mattia Cattaneo.

CLM Championnats d’Europe : Lotte Kopecky décroche le titre Lotte Kopecky (Belgique) est devenue championne d'Europe du CLM à domicile devant Ellen van Dijk et Christina Schweinberger.

Présentation des championnats d’Europe Les championnats d'Europe ont lieu du 11 au 15 septembre. Voici le programme, le parcours et les favoris de ces championnats d'Europe de cyclisme...