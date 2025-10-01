Remco Evenepoel (Belgique) est devenu, ce mercredi, champion d’Europe du contre-la-montre. Au terme des 24 km de course entre Loriol-sur-Drôme et Étoile-sur-Rhône, le champion du monde de la discipline a réalisé le meilleur temps en 28:26″, à près de 51 Km/h de moyenne. Il devance Filippo Ganna (Italie), +43″, et Niklas Larsen (Danemark), +1:08″. Déjà champion olympique, champion de Belgique et champion du monde de la discipline, Evenepoel décroche son deuxième titre européen sur le chrono.

REMCO EVENEPOEL CHAMPION D’EUROPE !

Dix jours après son troisième titre de champion du monde de contre-la-montre, le Belge fait le doublé avec le championnat d’Europe, devant Filippo Ganna !

