Remco Evenepoel (Belgique) est devenu, ce mercredi, champion d’Europe du contre-la-montre. Au terme des 24 km de course entre Loriol-sur-Drôme et Étoile-sur-Rhône, le champion du monde de la discipline a réalisé le meilleur temps en 28:26″, à près de 51 Km/h de moyenne. Il devance Filippo Ganna (Italie), +43″, et Niklas Larsen (Danemark), +1:08″. Déjà champion olympique, champion de Belgique et champion du monde de la discipline, Evenepoel décroche son deuxième titre européen sur le chrono.

Le classement des championnats d’Europe du CLM 2025
  1. Remco Evenepoel
  2. Filippo Ganna
  3. Niklas Larsen

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : UEC