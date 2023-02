Jonas Vingegaard a remporté la deuxième étape de l’O Gran Camino espagnol. Dans la difficile montée finale du Monte Trega, le Danois s’est détaché du peloton à 2,5 kilomètres de l’arrivée. Il devance Ruben Guerreiro (Movistar Team) qui a pris la deuxième place à 21 secondes, suivi par les Espagnols Ion Izagirre (Cofidis), Antonio Pedrero (Movistar Team) et Jesus Herrada (Cofidis).

Johannes Staune-Mittet, qui court normalement pour l’équipe de développement de l’équipe néerlandaise, et Attila Valter ont entouré Vingegaard dans les derniers kilomètres. Le premier a imposé le rythme. Avec un peu plus de deux kilomètres à parcourir, Vingegaard a décollé, remportant ainsi sa première victoire de la saison.

« Cette victoire fait très plaisir. Je me sentais excellent pendant la journée », a déclaré Vingegaard. « Les gars ont travaillé dur. Heureusement, j’avais les jambes pour finir. La forme est bonne, mais je le savais d’avance. C’était une montée difficile, notamment à cause des pavés dans le dernier kilomètre. Je me suis poussé à la limite. Je voulais gagner, surtout pour ma copine. Maintenant, nous avons le maillot, et bien sûr, nous voulons le garder. L’objectif est de gagner le classement général. »

Le vainqueur du dernier Tour de France a continué à parler du travail de ses coéquipiers. « C’est un sentiment très satisfaisant de pouvoir terminer de cette façon un excellent travail d’équipe. Trois gars de l’équipe roulent habituellement pour notre équipe de développement. C’est impressionnant de les voir tenir leur rang ici parmi les équipes du World Tour. Tout le monde a fait sa part. J’espère que nous pourrons montrer de bonnes choses dans les jours à venir ».