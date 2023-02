Il n’y aura pas de vainqueur à l’issue de la première étape du Gran Camiño. La course a été arrêtée en raison des conditions météo difficiles. Sous les fortes chutes de neige, les coureurs du peloton ont mis pied à terre à un peu plus de 19 kilomètres de l’arrivée. Pas mis au courant de la situation, les coureurs échappés ont stoppé leur effort quelques minutes plus tard. Il faudra attendre demain et l’arrivée au Monte Trega (3,9 km à 7,1%) pour connaître le premier leader du Gran Camiño, où Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) effectue sa première course de la saison.