Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 2ᵉ étape du O Gran Camiño. Après le contre-la-montre inaugural perturbé par le vent, les coureurs ont eu le droit à une journée pluvieuse dans la région de Galice. Dans la montée finale, le Danois a placé une première accélération à 7 kilomètres de l’arrivée avant de distancer ses concurrents à 3 kilomètres de la ligne et de s’envoler vers la victoire. Alors qu’ils étaient parvenus à rester dans la roue du coureur de la Visma | Lease a Bike, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) et Jefferson Alveiro Cepeda (Caja Rural – Seguros RGA) prennent la 2ᵉ et 3ᵉ place à 24″. Lenny Martinez (Groupama-FDJ) prend la 5ᵉ place à 40″. Pour son deuxième jour de course en 2024, Vingegaard signe sa première victoire de la saison et s’empare du maillot jaune de leader.

𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐑𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐀𝐍̃𝐎 ⚡ El ATAQUE de Vingegaard para buscar su primera victoria de la temporada.#OGC2024 | @ograncamino_igt pic.twitter.com/RKVJdVGiCb — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 23, 2024

La réaction de Jonas Vingegaard :

« Je suis très satisfait de cette victoire. En raison du froid et de la pluie, c’était tout sauf agréable aujourd’hui. Néanmoins, nous avons quand même réussi à réaliser une bonne performance d’équipe. Les gars ont roulé très fort, donc je suis heureux de pouvoir récompenser leur travail par une victoire. Ils l’ont mérité. J’aime courir en Galice, même si les conditions météorologiques n’étaient pas les meilleures. C’était ma quatrième victoire d’étape ici, même si celle-ci n’a certainement pas été facile. Avec Bernal, j’avais un concurrent coriace pour la victoire d’étape. En termes de forme, je suis déjà là où je voulais être. J’attends avec impatience les prochaines étapes. »

Le classement de la 2ᵉ étape du O Gran Camiño