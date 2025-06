Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike Development) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape du Giro Next Gen 2025. Sorti dans le final, le Norvégien s’est imposé au sprint devant Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team), qui renverse le classement général et remporte ce Giro Next Gen 2025. Sur le podium final, le Slovène devance Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) et Pavel Novák (MBH Bank Ballan CSB).

🥹 for a moment I thought young Jørgen was going to hit the Van Aert-in-Calais bird celebration 🦅 🥹 per un momento sembrava che Nordhagen festeggiasse come Van Aert a Calais 🦅#GiroNextGen @pcm_giovani_scu | @visma_lab_devo @vismaleaseabike pic.twitter.com/jtsksGeZGq — Giro Next Gen (@gironextgen) June 22, 2025

Le classement de la 8ᵉ étape du Giro Next Gen 2025

Jørgen Nordhagen Jakob Omrzel Pavel Novák

