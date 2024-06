Jarno Widar (Lotto Dstny Development Team) a remporté, ce vendredi, la 6ᵉ étape du Giro Next Gen. Au sommet de Sant’Anna di Alfaedo (9 km à 8,6%), le belge s’est imposé au sprint devant les Espagnols Pablo Torres (UAE Team Emirates Gen Z) et Pau Martí (Israel Premier Tech Academy). À 18 ans, Widar décroche sa deuxième victoire de la semaine et conforte son maillot rose de leader. 4ᵉ de l’étape, Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) est désormais 3ᵉ du classement général à 58″.

🔻 The second mountain finish, and the second win for 🩷 Jarno Widar (LDD), who conforts his Maglia Rosa!

⏮ The Ultimo Kilometro#GiroNextGen #lastkm pic.twitter.com/M6R232eO9G

— Giro Next Gen (@gironextgen) June 14, 2024