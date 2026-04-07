Avec son design élégant et arrondi qui réduit l’encombrement, ce casque offre une thermorégulation efficace et un poids plume. Des aérations stratégiquement placées assurent une circulation d’air optimale et une conception ouverte à l’arrière favorise une dissipation efficace de la chaleur. Les aérations latérales du Kyros permettent de ranger des lunettes de soleil en toute sécurité. Conforme aux normes européennes et CPSC, le casque Kyros offre une protection optimale contre les impacts, permettant aux utilisateurs de rouler en toute sérénité.

George Huxford, directeur marketing chez Fizik :

« Nous sommes ravis de proposer la technologie Crown Fit à un plus grand nombre de motards avec Kyros. Solution simple et élégante pour remodeler le casque sans rembourrage supplémentaire, j’ai particulièrement apprécié de voir la surprise sur le visage des motards lorsqu’un casque qui ne leur allait pas au premier essai épouse désormais parfaitement la forme de leur tête, après seulement quelques ajustements mineurs. »

Protection contre les impacts