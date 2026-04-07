Fizik lance le Kyros, un casque polyvalent qui allie performance, confort et protection en toutes circonstances.
Dans le cadre de sa gamme de casques en pleine expansion, Fizik lance son nouveau modèle Kyros. Conçu pour une grande variété de disciplines, comme la route, le gravel ou le cross-country, le Kyros arbore un profil élégant et arrondi qui assure une ventilation optimale tout en conservant une silhouette compacte et discrète. La gamme Kyros s’intègre à l’ensemble des casques développés par Fizik pour couvrir toutes les disciplines cyclistes majeures. Fizik propose déjà les modèles Kudo et Kudo Aero pour les cyclistes sur route, le Kunee pour les triathlètes et les contre-la-montre, et le Kassis pour les vététistes.
Au sein de cette gamme en constante évolution, Fizik s’attache à rendre ses technologies de conception et de protection de pointe plus accessibles, sans pour autant négliger le souci du détail qui caractérise ses produits haut de gamme. Des casques comme le Kyros s’inscrivent dans cette stratégie en tant qu’option polyvalente de milieu de gamme, complétant les technologies existantes de la marque, telles que le système d’ajustement Fizik Crown Fit présent sur l’ensemble de la gamme. L’arrivée du Kyros renforce l’offre Fizik d’un système complet, de la tête aux pieds, conçu en fonction des mouvements et des performances réelles des motards.
La polyvalence au service de la protection
Le casque Kyros est l’un des modèles les plus polyvalents de la gamme Fizik, conçu pour les cyclistes qui alternent avec aisance entre route, chemins de gravier et sentiers forestiers. Que ce soit pour une sortie en groupe le dimanche ou pour une session de cross-country sur un singletrack technique, le Kyros allie performances élevées, confort optimal et protection fiable tout au long de la journée.
Performance élégante, protection éprouvée
Avec son design élégant et arrondi qui réduit l’encombrement, ce casque offre une thermorégulation efficace et un poids plume. Des aérations stratégiquement placées assurent une circulation d’air optimale et une conception ouverte à l’arrière favorise une dissipation efficace de la chaleur. Les aérations latérales du Kyros permettent de ranger des lunettes de soleil en toute sécurité. Conforme aux normes européennes et CPSC, le casque Kyros offre une protection optimale contre les impacts, permettant aux utilisateurs de rouler en toute sérénité.
George Huxford, directeur marketing chez Fizik :
« Nous sommes ravis de proposer la technologie Crown Fit à un plus grand nombre de motards avec Kyros. Solution simple et élégante pour remodeler le casque sans rembourrage supplémentaire, j’ai particulièrement apprécié de voir la surprise sur le visage des motards lorsqu’un casque qui ne leur allait pas au premier essai épouse désormais parfaitement la forme de leur tête, après seulement quelques ajustements mineurs. »
Protection contre les impacts
Le casque Kyros est doté d’une coque en EPS-PC conçue pour répartir efficacement les forces d’impact sur toute sa surface, offrant ainsi une protection intégrale. Pour une sécurité accrue, le système MIPS Evolve Core contribue à dissiper les forces de rotation lors d’impacts obliques. Cette couche légère à faible friction, placée entre la doublure et la coque, assure une protection avancée sans compromettre le confort.
Lumière de casque
Comme les autres casques de route Fizik, le Kyros est compatible avec l’éclairage intégré Fizik. Conçu pour améliorer la visibilité du cycliste d’une simple pression sur un bouton, cet éclairage s’installe rapidement et sans outil à l’arrière des casques compatibles, pour une sécurité accrue. Le Kyros est livré avec une plaque de fixation pour l’éclairage et une bande réfléchissante pouvant remplacer celui-ci, offrant ainsi au cycliste le choix entre une aide à la visibilité active ou passive. L’éclairage est vendu séparément au prix de 29,00 €.
Caractéristiques :
- Structure EPS-PC moulée
- Large sortie d’évacuation d’air
- Système MIPS Evolve Core
- Système d’ajustement avec réglage de la taille
- Réflecteur arrière amovible
- Compatible avec les lampes de casque Fizik
- Utilisation prévue : Route, gravel, cross-country
- Disponible conforme aux normes de sécurité CE EN 1078:2012 ou CPSC 1203
Tailles prix et couleurs :
Prix : 190€
Tailles :
- S : 52-56 (CE 275 g – CPSC 295 g)
- M : 56-59 (CE 295 g – CPSC 315 g)
- L : 59-61 (CE 325 g – CPSC 335 g)
Coloris :
- Blanc
- Noir
- Gris / Lavande
- Désert / Coquille