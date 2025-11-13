Look a dévoilé le nouveau 795 Blade RS KG Edition, en hommage à son premier cadre carbone, le mythique KG86.

Le Look 795 Blade RS KG Edition célèbre 40 ans d’innovation carbone. La marque française fait revivre les graphismes rétro du KG86, premier cadre carbone à s’imposer sur le Tour de France, en les transposant sur le vélo. Le 795 Blade RS est le vélo le plus rapide conçu par Look pour gagner dès ses débuts avec la Team Cofidis.

L’héritage du KG86

En 1986, le KG86 a changé le visage du cyclisme. Premier cadre carbone à remporter le Tour de France, il a marqué le début d’une nouvelle ère, où l’ambition s’est alliée à la technologie. L’édition KG rend hommage à ce jalon historique en réinterprétant son design original sur un cadre carbone moderne.

Spécificités techniques du Look 795 Blade RS KG Edition