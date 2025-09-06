Alors que La Vuelta est perturbée par plusieurs manifestations pro palestiniennes, Israel – Premier Tech a modifié son maillot.

L’équipe Israel – Premier Tech a décidé de retirer « Israel » de son maillot pour cette fin de Vuelta. « Afin de privilégier la sécurité de nos coureurs et de l’ensemble du peloton, compte tenu de la dangerosité de certaines manifestations sur La Vuelta, Israel – Premier Tech a fourni à ses coureurs des tenues aux couleurs de l’équipe pour le reste de la course. Le nom de l’équipe reste Israël – Premier Tech, mais la tenue aux couleurs de l’équipe s’harmonise désormais avec les choix de marque que nous avons adoptés précédemment pour nos véhicules et nos vêtements décontractés », indique la formation dans un communiqué.