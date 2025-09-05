Joao Almeida (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce vendredi, la 13ᵉ étape de La Vuelta 2025. Dans la terrible ascension finale de l’Angliru, Almeida accélère, dans son style caractéristique. Seul le maillot rouge Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) parvient à suivre le Portugais. Après avoir roulé toute la montée en tête, Almeida s’impose au sommet de l’Angliru devant Vingegaard. Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe) complète le podium du jour. Au classement général, Almeida revient à 46″ de Vingegaard.

Le classement de la 13ᵉ étape de La Vuelta
  1. Joao Almeida
  2. Jonas Vingegaard
  3. Hai Hindley

Crédit : SprintCycling