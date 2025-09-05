À découvrir

La Vuelta : la 11ᵉ étape perturbée par des manfifestants Pas de vainqueur sur la 11ᵉ étape de La Vuelta, qui a été perturbée par des manifestants pro-palestiniens dans les rues de Bilbao.

Présentation de la 11ᵉ étape de La Vuelta Les coureurs ont rendez-vous avec les montées courtes, mais difficiles du Pays-Basque. Voici la présentation de la 11ᵉ étape de La Vuelta 2025.

La Vuelta : Jay Vine récidive sur la 10ᵉ étape Jay Vine (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la 10ᵉ étape de La Vuelta. Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) retrouve le...

Présentation de la 10ᵉ étape de La Vuelta Après la première journée de repos, les coureurs ont rendez-vous avec une nouvelle arrivée au sommet. Voici la présentation de la 10ᵉ étape de...

9ᵉ étape La Vuelta : Jonas Vingegaard vainqueur en solitaire Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) a remporté la 9ᵉ étape de La Vuelta en solitaire devant Tom Pidcock et Joao Almeida.

Présentation de la 9ᵉ étape de La Vuelta Nouvelle arrivée au sommet pour conclure cette première semaine. Voici la présentation de la 9ᵉ étape de La Vuelta 2025.

8ᵉ étape La Vuelta : Jasper Philipsen le plus rapide Jasper Philipen (Alpecin-Deceuinck) a remporté la 8ᵉ étape de La Vuelta devant Elia Viviani (Lotto) et Ethan Vernon (Israel - Premier Tech).

Présentation de la 8ᵉ étape de La Vuelta 163,5 km de course entre Monzón Templario et Zaragoza ce samedi. Voici la présentation de la 8ᵉ étape de La Vuelta 2025.

7ᵉ étape La Vuelta : le sursaut d’orgueil de Juan Ayuso Après avoir perdu du temps au classement général, Juan Ayuso (UAE Team Emirates - XRG) a remporté la 7ᵉ étape de La Vuelta en...