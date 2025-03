Lukáš Kubiš (Unibet Tietema Rockets) a remporté, ce dimanche, la 46ème édition de Cholet Agglo Tour, troisième manche de la Coupe de France 2025. À 25 kilomètres de l’arrivée, Benjamin Thomas (Cofidis) et Lukas Kubis attaquent avant d’être rejoints par Niklas Larsen (BHS – PL Beton Bornholm) quelques hectomètres plus loin. Le trio s’entend bien et résiste au retour du peloton dans le final. Au terme des 205 kilomètres de course sous la pluie, Lukáš Kubiš s’impose au sprint à Cholet devant Benjamin Thomas et Niklas Larsen. Le champion de Slovaquie décroche sa troisième victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général de la Coupe de France.

Boom! There it is, Lukas Kubis wins Cholet Agglo Tour! 💥 https://t.co/WSn3c9mq35 pic.twitter.com/fiULIdStKo — Eemeli (@LosBrolin) March 23, 2025

Le classement du Cholet Agglo Tour 2025

Lukáš Kubiš Benjamin Thomas Niklas Larsen

