Victime d’une chute lors du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, Geoffrey Bouchard souffre d’une fracture de la première côte droite.

Geoffrey Bouchard a chuté ce mercredi sur la 4ème étape du Critérium du Dauphiné. Le grimpeur français a abandonné la course et a été transporté à l’hôpital. Alors qu’il doit participer au Tour de France, le grimpeur de 31 ans « souffre d’une fracture non déplacée de l’arc postérieur de la première côte droite et de dermabrasions multiples sur le côté droit », précise son équipe AG2R Citroën Team.