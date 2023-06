David Gaudu a terminé 34ème du contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, à 2:22″ du vainqueur du jour, Mikkel Bjerg.

Journée difficile pour David Gaudu sur les routes du Critérium du Dauphiné. À l’occasion de cette 4ème étape, un contre-la-montre individuel de 31 kilomètres, le grimpeur breton a pris la 34ème place, à 2:22″ du vainqueur Mikkel Bjerg et concède 2:10″ à Jonas Vingegaard.

▪ Philippe Mauduit après le chrono : "Il faut rester serein"

▪ La suite du Dauphiné : une étape difficile demain, puis la haute montagne

▪ Valentin Madouas : "Être offensifs et prendre des risques" — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) June 7, 2023

« Ça allait bien jusqu’à mi-parcours, puis le final m’a été fatal, analysait à chaud David. Est-ce que je suis parti trop vite ? Est-ce que j’ai coincé en raison des premières chaleurs ? Je ne sais pas. Il y a certainement de la déception, mais je manque peut-être encore un peu de rythme. Ce n’est évidemment pas le chrono que j’attendais, mais la route est encore longue jusqu’au Tour, et on est là aussi pour travailler. On ne va pas trop s’attarder là-dessus. Il faut passer à autre chose ».

« On voulait forcément s’approcher du podium sur le Dauphiné, mais ça risque d’être compliqué. Ceci dit, cette course n’est pas l’objectif numéro 1. On ne va pas se laisser abattre et il reste encore de belles étapes. On va mettre un peu les classements de côté, et prendre du plaisir tout en travaillant en vue du Tour », a réagi David Gaudu.