Le coureur belge Remco Evenepoel s’est imposé pour la troisième fois de sa carrière sur la Clasica San Sebastián, ce samedi 29 juillet. Evenepoel a montré sa puissance lors de l’ascension finale et a remporté le sprint final devant Pello Bilbao. C’est une victoire importante pour Evenepoel, qui se prépare pour les prochains championnats du monde et la Vuelta.

Bilbao a tout tenté jusqu’au bout

Après avoir réussi à s’isoler en tête de la course avec Nathan Van Hooydonck, Alberto Bettiol, Romain Bardet, Aleksandr Vlasov et Pello Bilbao, Evenepoel a réussi à faire craquer les trois premiers dans l’ascension du Mendizorrotz. Il s’est retrouvé en tête avec le russe et le basque dans la dernière difficulté du jour.

Un sprint décisif

Même si Vlasov a craqué dans les derniers hectomètres de la descente, Bilbao a réussi à s’accrocher. Les deux hommes se sont disputés la victoire au sprint, mais c’est Evenepoel qui a été le plus fort. Il a montré sa supériorité tout au long de la journée et a mérité sa victoire.

Une préparation réussie pour Evenepoel

La Clasica San Sebastián était une course parfaite pour les qualités de puncheur-grimpeur d’Evenepoel. Il avait déjà remporté cette course en 2019 et en 2022, et il a confirmé son statut de favori en s’imposant une fois de plus. Cette victoire lui permet de gagner en confiance avant les prochains championnats du monde et la Vuelta.

Interview de Remco Evenepoel

« Mon équipe a fait un excellent travail pour tout maîtriser et rendre la course difficile, donc avec environ 70 kilomètres restants, j’ai décidé de partir, même si ce n’était pas le plan initial. Quand j’ai creusé l’écart, je voulais voir si je pouvais entraîner quelques gars avec moi. Je voulais une course ouverte, et nous en avons eu une, avec un groupe solide à l’avant, où nous avons bien collaboré. À chaque kilomètre, nous avons augmenté notre avantage et gagné en confiance en nos chances. »

« Comme vous avez pu le voir, une sélection s’est opérée et à la fin, ce n’était que Pello et moi qui sommes arrivés ensemble sur le Boulevard. J’avais confiance en mon sprint, je savais que je l’avais amélioré surtout après une course difficile, et je sentais que j’avais la puissance nécessaire pour faire la différence. Gagner à San Sebastian, c’est tout simplement magnifique, j’adore cette course et je suis heureux d’avoir pu égaler le grand Marino Lejaretta en nombre de victoires ici. C’est un succès solide qui booste mon moral avant les Championnats du Monde de la semaine prochaine », a déclaré Remco après sa 46e victoire professionnelle.

Les résultats de la Clasica San Sebastián

1. Remco Evenepoel (BEL/Soudal Quick-Step)

2. Pello Bilbao (ESP/Bahrein Victorious)

3. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora Hansgrohe)