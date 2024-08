Trois semaines après sa deuxième place sur le Tour de France, Jonas Vingegaard sera au départ de la Clasica San Sebastian ce samedi.

Après une rééducation impressionnante et trois semaines de course au plus haut niveau du Tour de France, Jonas Vingegaard a pris du recul. Après une courte période de repos et un bon bloc d’entraînement, le Danois sera au départ de la Clasica San Sebastian et du Tour de Pologne. « Je me sens frais pour ces deux courses spéciales. J’étais très fatigué après le Tour. Pendant cinq jours, je n’ai absolument rien fait. J’ai rechargé mes batteries puis j’ai repris l’entraînement. Tout s’est bien passé. Je me sens actuellement frais et prêt à affronter les deux prochaines courses », déclare le Danois.

« J’ai un lien particulier avec la Pologne. C’est là que j’ai remporté ma première victoire sur le WorldTour. En 2019, j’ai remporté l’étape reine. J’ai ensuite débuté sous le maillot de leader, mais je n’ai pas pu assurer la victoire au général. Je suis déterminé à gagner cette année, mais bien sûr, il ne faut pas sous-estimer la compétition. » Après une lourde chute sur le Tour du Pays Basque début avril, le Danois revient pour la première fois sur le territoire basque. « Ce sera spécial de revenir au Pays Basque après tout ce qui s’est passé il y a quelques mois. Heureusement, j’ai aussi beaucoup de bons souvenirs de cette région, donc j’ai vraiment hâte d’y courir à nouveau. J’espère concourir pour le meilleur résultat possible dans les deux courses », conclut le double vainqueur du Tour de France.