La 44ᵉ édition de la Clasica San Sebastian a lieu ce samedi 10 août. Voici le parcours et les favoris de l’épreuve.

Entre le Tour de France et La Vuelta, la Clasica San Sebastian a lieu ce samedi. Créée en 1981, il s’agit d’une course d’une classique inscrite au calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) s’était imposé pour la deuxième année consécutive en battant au sprint Pello Bilbao (Bahrain Victorious).

Le palmarès de la Clasica San Sebastian

Le parcours de la Clasica San Sebastian 2024

L’itinéraire a de nouveau changé en raison de perturbations routières et de problèmes de sécurité. Cette année, les coureurs doivent parcourir 236 km, soit 6 km de plus que l’année dernière. La course comprendra sept côtes avec Andazarate, Azkarate, Urraki, Alkiza, Jaizkibel, Erlaitz et Pilotegi. Cette dernière est une nouvelle ascension qui fera ses débuts à la Clásica, en remplacement de Murgil. Pilotegi est une montée très exigeante, avec des pentes allant jusqu’à 27%.

Les favoris de la Clasica San Sebastian 2024





Primož Roglič (Red Bull Bora-Hansgrohe) ★★★★





Marc Hirschi (UAE Team Emirates) ★★★





Maxim Van Gils (Lotto Dstny) ★★★





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★★★





Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike) ★★





Mikel Landa (Soudal Quick-Step) ★★





Isaac Del Toro (UAE Team Emirates) ★★





Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) ★★





Pello Bilbao (Bahrain Victorious) ★





Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) ★





Simon Yates (Jayco-AlUla) ★





Comment suivre la Clasica San Sebastian 2024 ?

La course sera suivre en direct sur Eurosport.