La Clasica San Sebastian a lieu ce samedi 29 juillet. Remco Evenepoel, Carlos Rodriguez ou encore Juan Ayuso seront au départ.

La 42ᵉ édition de la Clasica San Sebastian a lieu ce samedi 29 juillet. Créée en 1981, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour. L’an dernier, Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) s’était imposé en solitaire devant Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers) et Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Cette année, le champion du monde tentera de lever les bras pour le troisième fois à Saint-Sébastien.

Le palmarès de la Clasica San Sebastian

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022

Le parcours de la Clasica San Sebatsian

La Clásica San Sebastián 2023 sera plus longue et renoue avec un final très relevé. La première partie suivra la côte de Gipuzkoa et sera majoritairement plate. La deuxième partie monte Alkiza (4,4 km à 6,2%), Jaizkibel (7,9 km à 5,6%) et Erlaitz (3,8 km à 10,6%). Les coureurs franchissent la ligne d’arrivée une première fois avant d’affronter Mendizorrotz (4,1 km à 7,3%) et Murgil (2,1 km à 10,1%), la dernière ascension du jour. Au sommet de Murgil, il ne reste plus que 8 kilomètres jusqu’à l’arrivée.

Les favoris de la Clasica San Sebastian





Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Vainqueur en 2019 et 2022, il sera le grand favori.





Juan Ayuso (UAE Team Emirates)

Le jeune espagnol a terminé 2ᵉ du Tour de Suisse cette année.





Ben Healy (EF Education-EasyPost)

L’Irlandais est l’une des grandes révélations de cette saison 2023.





Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers)

L’Espagnol de 22 ans vient de terminer 5ᵉ du Tour de France.





Marc Hirschi (UAE Team Emirates)

Le puncheur suisse devrait être à son avantage sur ce tracé.





Simon Yates (Team Jayco-AlUla)

4ᵉ du Tour de France 2023, le Britannique sera à surveiller.





Felix Gall (AG2R Citroën Team)

Vainqueur d’une étape et 8ᵉ au général, l’Autrichien a très bien fini le Tour de France.





La Startlist provisoire de la Clasica San Sebastian

Comment suivre le Clasica San Sebastian ?

La course sera diffusée en direct dès 15 h 00 sur Eurosport 1.