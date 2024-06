Aleksandr Vlasov a prolongé son contrat au sein de l’équipe Bora-Hansgrohe. « L’arrivée de Red Bull est un projet très intéressant pour moi », assure le Russe.

Aleksandr Vlasov vient de prolonger son contrat avec la Bora-Hansgrohe. Arrivé en 2022, le Russe a notamment remporté le Tour de Romandie, mais aussi terminé 5ᵉ du Tour de France 2022, dès sa première saison sous les couleurs de l’équipe allemande. À 28 ans, Vlasov dispute actuellement le Critérium du Dauphiné, avant de prendre le départ du Tour de France dans quelques jours pour épauler Primož Roglič. Quelques semaines après Jai Hindley, la Bora-Hansgrohe prolonge un autre leader de l’équipe, quelques jours avant l’arrivée de Red Bull comme partenaire titre.

We are happy to announce, that Aleksandr Vlasov has now extended his contract and is aiming to build upon his previous successes.

