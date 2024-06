Tour de France 2024 et Pro Cycling Manager 2024 sont désormais disponibles

NACON et Cyanide Studio ont annoncé la sortie de leurs très attendus jeux de simulation de cyclisme, Tour de France 2024 et Pro Cycling Manager 2024. Ces titres incontournables pour les passionnés de vélo sont désormais disponibles sur plusieurs plateformes, ils offrent une immersion totale dans le monde du cyclisme professionnel.

Plongez dans l’aventure du Tour de France 2024

Tour de France 2024, le jeu officiel de la Grande Boucle, vous propose de vivre l’expérience unique du Tour dans la peau d’un cycliste professionnel. Disponible sur PC (Steam), PlayStation®5, PlayStation®4 et Xbox Series X|S, ce jeu fidèle aux 21 étapes emblématiques du Tour et aux autres courses ASO, reproduit avec précision les équipes et les coureurs.

Le mode multijoueur Critérium, très attendu, permet à 6 joueurs de s’affronter avec deux cyclistes chacun, ajoutant une dimension compétitive palpitante. De plus, les joueurs peuvent débloquer des récompenses esthétiques pour personnaliser leurs équipes. Avec des parcours détaillés incluant des villes comme Florence, Bologne, Troyes et Monaco, et l’ajout de 8 équipes Pro teams et 250 coureurs supplémentaires, l’expérience de jeu est plus riche que jamais.

Des nouveautés pour un réalisme accru

Le mode multijoueur asynchrone a été étoffé avec plus de 50 défis dans le mode Course du Moment et 40 dans la Descente du Moment, offrant de nombreuses heures de jeu. L’interface a également été améliorée pour une meilleure accessibilité, rendant l’expérience de jeu plus fluide et agréable.

Découvrez le trailer de lancement de Tour de France 2024 ici.

Pro Cycling Manager 2024 : devenez directeur sportif

Pro Cycling Manager 2024, exclusivement disponible sur PC (Steam), vous place dans la peau d’un directeur sportif. Vous aurez la responsabilité de repérer de nouveaux talents, préparer les courses, gérer les recrutements, les calendriers et les sponsors. Cette édition 2024 introduit la gestion des partenariats et des sponsors, ajoutant une profondeur stratégique inédite.

Les partenaires générés aléatoirement viennent avec des budgets et des objectifs variés, impactant directement la saison suivante. Les résultats obtenus influenceront les budgets futurs et les partenaires titres pourront même modifier le nom de votre équipe. Les améliorations apportées aux menus et à l’interface utilisateur, notamment la page de course et l’interface du calendrier, rendent le jeu encore plus immersif.

Des objectifs variés pour vos leaders

Les leaders de vos équipes auront désormais des objectifs différents, les amenant à se répartir sur diverses courses, ajoutant une dimension stratégique à la gestion de l’équipe. La nouvelle présentation des informations sur la page de l’effectif et l’interface modernisée du calendrier des courses facilitent grandement la gestion quotidienne.

Découvrez le trailer de lancement de Pro Cycling Manager 2024 ici.

Avec TDF 2024 et PCM 2024, NACON et Cyanide Studio offrent aux passionnés de cyclisme des expériences de jeu incomparables, alliant réalisme et innovation.