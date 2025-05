Femke Gerritse (SD Worx – Protime) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape de La Vuelta Femenina 2025. Au terme des 132,4 km de course entre Barbastro et Huesca, la Néerlandaise s’est imposée au sprint devant Marianne Vos (Visma | Lease a Bike). Linda Zanetti (Uno-X Mobility) complète le podium. À 23 ans, Gerritse décroche sa troisième victoire chez les professionnels et s’empare du maillot rouge de leader, 12″ devant Marianne Vos.

Le classement de la 3ᵉ étape de La Vuelta Femenina 2025

Femke Gerritse
Marianne Vos
Linda Zanetti

