Vainqueur surprise de Paris-Tours, Riley Sheehan a signé un nouveau contrat au sein de l’équipe Israel – Premier Tech.

Riley Sheehan a inscrit son nom dans les livres d’histoire du cyclisme en tant que premier Américain à remporter Paris-Tours il y a quelques semaines alors qu’il n’était que stagiaire. Mais le coureur de 23 ans avait déjà impressionné avec un top dix lors de ses débuts avec Israel – Premier Tech à la Maryland Classic, avant une série de résultats solides lors des dernières courses européennes et au Japon. Après avoir remporté une si grande victoire en tant que stagiaire, Sheehan a prolongé son contrat pour trois saisons supplémentaires.

August 🗓️ Joins IPT as a stagiaire

October 🗓️ Wins @ParisTours

November 🗓️ Signs a three-year contract with IPT@Riley_Sheehan_'s past four months couldn't have gone much better 👌

#IsraelRidesOn #YallaIPT — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) November 20, 2023

Riley Sheehan :

« Je suis tellement motivé à faire partie d’Israel – Premier Tech. Ayant déjà passé du temps avec l’équipe, j’ai appris à connaître beaucoup de membres du staff et des coureurs et j’ai été très impressionné par l’ambiance. Après ma victoire sur Paris-Tours, j’espère continuer à essayer de gagner d’autres grandes courses. Cela n’a fait que me rendre encore plus affamé et encore plus motivé, alors j’ai hâte de poursuivre d’autres grandes victoires. Je suis ravi de participer aux Classiques du printemps et de voir ce que je peux faire avec les gars d’IPT là-bas. Je ne sais toujours pas quel style de coureur je peux être, mais j’espère être très polyvalent, capable de gagner et de soutenir l’équipe à chaque course ».