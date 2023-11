Le coureur multidisciplinaire Thibau Nys a prolongé son contrat avec la Lidl-Trek sur route et avec la Baloise Trek Lions en cyclocross.

Passé pro seulement début 2023, Thibau Nys réalise une saison au-delà de toutes attentes. Le coureur multidisciplinaire court sur route pour Lidl-Trek et en cyclocross pour Baloise Trek Lions et a conclu une prolongation de contrat jusqu’en 2026 avec les deux équipes. Cette année, Thibau Nys a remporté sa première victoire sur route en élite sur le Tour de Norvège, où il a pu démontrer ses qualités de puncheurs avant de signer une autre victoire impressionnante lors du GP des Cantons d’Argovie. En octobre, Nys a fait son retour au cross. Pour sa première année chez les Élites, il a remporté la première manche de la Coupe du monde à Waterloo.

La réaction de Thibau Nys :

« Je ne m’attendais pas à déjà gagner deux courses dans ma carrière sur route, c’est arrivé beaucoup plus tôt que je ne le pensais, avec de jolis podiums. J’ai tellement aimé ça et c’est quelque chose que je n’oublierai jamais. J’ai beaucoup appris, je pense que c’est l’année où j’ai le plus appris sur moi-même et sur la course, l’entraînement et la récupération. Il y a eu des courses où je n’étais pas à mon niveau habituel et c’est quelque chose que je vais essayer de travailler. Je procéderai étape par étape au fur et à mesure de ma croissance et j’espère pouvoir gagner plus de courses à l’avenir. Je veux améliorer mon niveau, participer à des courses plus importantes et devenir plus cohérent dans mes résultats. En fin de compte, je veux gagner plus de courses ! »