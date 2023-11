Alors qu’il vient de prendre sa retraite, Dries Devenyns va rester chez Soudal Quick-Step en tant que directeur sportif de l’équipe.

Tout jeune retraité des pelotons professionnels, Dries Devenyns ne va pas pour autant quitter l’équipe Soudal Quick-Step en 2024. À 40 ans, le Belge va devenir directeur sportif de l’équipe World tour et de la Soudal Quick-Step Devo. Avec 17 saisons passées chez les professionnels, 14 Grands Tours et 27 Monuments à son actif, Devenyns va apporter toute son expérience à l’effectif de la Soudal Quick-Step.

