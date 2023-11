Les Reliques de Thibaut Pinot et ses Coéquipiers de Groupama-FDJ à l’Honneur

En cette fin d’année 2023, une page se tourne pour les amateurs de cyclisme. L’équipe Groupama-FDJ, en partenariat avec une plateforme d’enchères en ligne, met en vente une série de vélos et d’objets symboliques. Le clou de cette collection est sans doute le Lapierre Xelius SL Obvious de Thibaut Pinot, un vélo chargé d’histoire, ayant accompagné le coureur sur les routes du Tour de France.

Cette vente représente une occasion de revivre les moments forts de l’équipe et de son coureur emblématique, Thibaut Pinot. Parmi les pièces proposées, on trouve également un « Tifo » gigantesque, ayant marqué le Tour de Lombardie, l’une des dernières courses de Pinot.

Une Gamme de Vélos de Course Légendaires et Expériences Uniques

L’offre s’étend bien au-delà des reliques de Pinot. Les fans pourront acquérir divers vélos ayant marqué les compétitions récentes. Parmi eux, le Lapierre Xelius SL de Lenny Martinez, le jeune prodige de la Vuelta, et le Lapierre Aerostorm DRS de Bruno Armirail, un bijou de contre-la-montre. Chaque vélo, avec des estimations de prix allant de 7 000 à 14 000 euros, porte en lui une part de l’histoire du cyclisme.

Les enchères comprennent également des expériences exclusives, comme une journée d’entraînement au centre de performance de l’équipe ou un dîner avec le manager Marc Madiot, offrant un aperçu fascinant du monde du cyclisme professionnel.

Thibaut Pinot : « Ces objets sont des symboles forts de mes derniers moments dans le cyclisme. C’est le vélo que j’avais lorsque j’ai traversé le Virage Pinot sur le Tour de France, devant tous les spectateurs venus me soutenir, il a une immense valeur sentimentale. Je suis heureux de donner la chance à un fan de l’acquérir, permettant ainsi à cet héritage de perdurer dans le temps. »

Un Tournant pour Groupama-FDJ et la Fin d’une Ère avec Lapierre

Cette vente marque également la fin d’une longue collaboration entre l’équipe Groupama-FDJ et Lapierre. Pour les collectionneurs et les passionnés, c’est une dernière chance d’acquérir les vélos qui ont fait la renommée de l’équipe. Ce moment est aussi significatif pour le monde du cyclisme, clôturant une année riche en émotions et en performances exceptionnelles.