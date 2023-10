Riley Sheehan (Israel – Premier Tech) a remporté, ce dimanche, la 117ᵉ édition de Paris-Tours. Dans le final, les dix chemins de vigne et les huit côtes au programme ont fait des dégâts dans le peloton. Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) ne sont plus présents tandis qu’Arnaud De Lie (Lotto Dstny) a été contraint à l’abandon suite à une crevaison. Dans le final, cinq hommes de tête résistent au retour du peloton et vont se disputer la victoire au sprint. Stagiaire au sein de l’équipe Israel – Premier Tech, l’Américain Riley Sheehan signe la première victoire de sa carrière. Il devance Lewis Askey (Groupama-FDJ) et Tobias Halland Johannessen (Uno-X Pro Cycling Team). Christophe Laporte (Jumbo-Visma) règle le sprint du peloton et prend la sixième place.

🏁 Une belle poursuite entre l’échappée et le peloton et une victoire surprise ! 🏆

⏪ Revivez le dernier kilomètre de ce #ParisTours 2023. 🍇 🏁 A great fight between the breakaway and the peloton and a surprise win! 🏆

⏪ Relive the last kilometre of this #ParisTours. 🍇 pic.twitter.com/JAkFpAF5ep — ParisTours (@ParisTours) October 8, 2023

Le classement de Paris-Tours