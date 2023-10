La 117ᵉ édition de Paris-Tours a lieu ce dimanche 8 octobre. Arnaud Démare tentera de s’imposer pour la troisième année consécutive.

Paris-Tours, l’une des plus anciennes courses du calendrier, a lieu ce dimanche 8 octobre. Créée en 1896, l’épreuve est organisée par ASO. Cette classique, inscrite au calendrier UCI Pro Series, est l’une des dernières courses de la saison. L’an dernier, Arnaud Démare (Groupama-FDJ) avait remporté l’épreuve devant Edward Theuns (Trek-Segafredo) et Sam Bennett (Bora-Hansgrohe). Cette année, le sprinter picard tentera de décrocher une troisième victoire consécutive sur « la classique des feuilles mortes », cette fois-ci sous les couleurs d’Arkéa-Samsic.

Le palmarès de Paris-Tours

Le parcours de Paris-Tours

Cette année, le peloton s’élancera pour 213,9 kilomètres de course entre Chartres et Tours. Dans les 80 derniers kilomètres, plusieurs ascensions et chemins de vigne seront à emprunter par les coureurs. Au total, 10 kilomètres de chemins seront à parcourir. Le dernier secteur de Rochecrobon se trouve à moins de 15 kilomètres de l’arrivée.

Arnaud Démare :

« J’aborde Paris-Tours avec beaucoup d’envie. Mes victoires sur le Tour de Vendée et lors de Paris-Bourges m’ont fait beaucoup de bien, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe Arkéa-Samsic. Nous sommes installés sur une bonne dynamique depuis quelques semaines, l’objectif sera de la prolonger jusqu’à cette dernière et prestigieuse classique du calendrier français. Paris-Tours est une course que j’aborde toujours avec une ambivalence de sentiments : l’envie, et la nostalgie, justement, car c’est la dernière compétition que je dispute généralement. Celle qui clôt mes saisons. Je l’ai gagnée déjà deux fois, et cette épreuve, me plaît et me convient. C’est nerveux, les chemins de vignes l’ont encore rendu plus « folle » au niveau du rythme, car on doit se placer avant d’entrer dans ces secteurs de chemins de terre. Nous allons tout faire, avec l’équipe Arkéa-Samsic, pour ne pas nourrir de regrets au soir de cette épreuve dimanche soir. »

Les favoris de Paris-Tours





Arnaud Démare (Arkéa-Samsic) ★★★★





Arnaud De Lie (Lotto Dstny) ★★★★





Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) ★★★





Christophe Laporte (Jumbo-Visma) ★★★





Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) ★★





Matteo Trentin (UAE Team Emirates) ★





Jasper Stuyven (Lidl-Trek) ★





La startlist de Paris-Tours

Comment suivre Paris-Tours ?

La course sera à suivre en direct sur France 3 et Eurosport 1 dès 15 h 15.