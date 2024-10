Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce dimanche, la 118ᵉ édition de Paris-Tours. Mads Pedersen (Lidl-Trek) a lancé la course à près de 70 kilomètres de l’arrivée en attaquant seul avant de revenir sur les derniers rescapés de l’échappée. Dans la boue des chemins de vigne, Christophe Laporte et Mathias Vacek (Lidl-Trek) attaquent, reviennent sur l’échappée puis s’isolent en tête de course à deux. Au terme d’une édition dantesque, Christophe Laporte décroche sa première victoire de la saison et remporte la classique des feuilles mortes au sprint devant Mathias Vacek. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) complète le podium.

Le classement de Paris-Tours

