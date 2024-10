Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce jeudi, la 18ᵉ édition du Tour de Münster. Le Belge s’est imposé au sprint devant Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Milan Fretin (Cofidis), pour un podium 100% belge. Philipsen décroche sa neuvième victoire de la saison, la 51ᵉ de sa carrière.

Jasper Philipsen wins #MunsterlandGiro and takes his 9th victory of the season 🚀https://t.co/VoZZuQrw2M pic.twitter.com/6nbMhzQS5k

— Eemeli (@LosBrolin) October 3, 2024