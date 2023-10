Per Strand Hagenes (Jumbo-Visma) a remporté, ce mardi, la 18ᵉ édition du Tour de Münster. Avec la pluie et le vent, la course a été intense avec un groupe de 30 coureurs parvient à s’extirper du peloton. À l’avant de la course, on retrouve notamment Mads Pedersen (Lidl-Trek), Christophe Laporte (Jumbo-Visma) ou encore Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Derrière, les principaux favoris du jour, Jasper Philipsen et Olav Kooij sont piégés. À 2 kilomètres de l’arrivée, Per Strand Hagenes profite de la supériorité numérique des Jumbo-Visma pour s’échapper. À 20 ans, le Norvégien décroche la troisième victoire de sa carrière, mais n’a pas levé les bras, pensant qu’il restait un tour à boucler. Il devance Kaden Groves et Mads Pedersen. Christophe Laporte prend la 5ᵉ place.

La réaction de Per Strand Hagenes

« Le travail d’équipe était toujours bon après la montée et nous étions confiants de pouvoir y arriver. Il s’agissait simplement de continuer. Dans les derniers kilomètres, Christophe m’a dit qu’il fallait que je tente quelque chose. Je n’ai réalisé que j’avais gagné que lorsque j’ai vu le staff applaudir. J’ai déjà hâte à la saison prochaine. Les classiques devraient me convenir, et ce sont les courses où je peux évoluer. J’espère courir beaucoup, mais surtout, j’espère apprendre beaucoup. »

