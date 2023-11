29ᵉ et dernier coureur de l’effectif Arkéa-B&B Hotels pour 2024, Michel Ries a prolongé d’une saison avec la formation bretonne.

Michel Ries a prolongé son contrat avec l’équipe Arkéa-B&B Hotels. À 25 ans, le Luxembourgeois a signé pour une saison supplémentaire au sein de la formation World Tour. Cette année, le grimpeur a terminé vice-champion du Luxembourg de la course en ligne derrière Alex Kirsch (Trek-Segafredo). Michel Ries complète l’effectif de l’équipe bretonne pour 2024, composé de 29 coureurs.

𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹 𝗥𝗶𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁 ✍️ 📄 Le communiqué: https://t.co/Vzywyxt9OD pic.twitter.com/rXgmigaPAE — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) November 16, 2023

Michel Ries :

« C’est un réel bonheur que de prolonger l’aventure au sein de la formation Arkéa-B&B Hotels. J’apprécie l’équipe, les coureurs qui la composent, le staff qui nous met dans d’excellentes dispositions. Je me sens bien au sein de ce groupe, j’y ai trouvé mes marques. J’ai vite trouvé ma place en qualité de coéquipier au sein de la formation, et je vais continuer à m’inscrire dans celle-ci, notamment auprès des jeunes coureurs qui ont démontré de belles qualités au cours de la saison écoulée, et qui devraient continuer dans les années à venir à progresser sur le plan sportif. C’est un réel plaisir d’accompagner ces jeunes espoirs du cyclisme professionnel, de les guider, de leur faire partager mon expérience, mais aussi d’épauler les leaders lors de grandes épreuves du calendrier, tels que le Giro d’Italia ou la Vuelta Ciclista a España. »

Emmanuel Hubert, manager général d’Arkéa-B&B Hotels :

« Michel Ries a su trouver en l’espace de deux ans sa place au sein de l’équipe, et c’est donc tout naturellement que nous l’avons prolongé. Coéquipier apprécié de tous, Michel est capable d’accompagner les leaders dès que la route s’élève. Méthodique, appliqué, sérieux, il sait également parfaitement guider les jeunes coureurs en devenir de l’équipe, mais aussi épauler les grimpeurs sur les Grands Tours, comme ce fut le cas cette saison à l’occasion du Giro d’Italia et de la Vuelta Ciclista a España. Altruiste, toujours prêt à se donner à 100% pour le collectif, Michel Ries, bien que jeune coureur encore, puisqu’il n’a que 25 ans, doit devenir un maillon fort de l’équipe en terme de transmission et d’accompagnement auprès des jeunes coureurs à fort potentiel qui seront amenés à jouer un rôle de plus en plus important au sein de notre équipe dans un futur très proche ».