La maison-mère Warner Bros. Discovery a décidé de fermer GCN+ et l’application GCN à compter du 19 décembre 2023.

Lancés en 2021, GCN+ et l’application GCN (Global Cycling Network) vont disparaitre le 19 décembre 2023. « C‘est avec une grande tristesse que nous annonçons aujourd’hui la fermeture de GCN+ et de l’application GCN à compter du 19 décembre 2023. Cette décision vient de notre société mère Warner Bros. Discovery (WBD) et est motivée par sa stratégie mondiale visant à consolider ses services de streaming et à proposer du contenu dans moins d’endroits, permettant ainsi aux clients d’accéder plus facilement et de découvrir davantage de contenu. En Europe, les abonnés GCN+ auront désormais la possibilité de s’abonner pour accéder à Discovery+, Eurosport ou Eurosport Extra, où vous pourrez continuer à regarder le cyclisme en direct », indique GCN.

« La réalité est que le paysage de l’industrie des médias a changé »

Global Cycling Network précise que des remboursements au prorata seront accordés aux abonnés à partir du 19 décembre. « Compte tenu de la nouvelle, nous tenons sincèrement à vous exprimer nos remerciements, ainsi qu’aux centaines de milliers de fans de cyclisme qui nous ont soutenus et se sont abonnés à GCN+. Nous souhaitons également remercier les personnes talentueuses et travailleuses de GCN+ et de l’application GCN qui ont consacré leur cœur et leur âme à la création d’un contenu aussi incroyable. Tout comme vous, nous sommes également déçus de ne plus pouvoir vous proposer ces services ».

« Nous sommes vraiment fiers de tout ce que nous avons accompli avec GCN+ et l’application GCN au cours des quatre dernières années, de toute la couverture des courses en direct aux plus de 200 films que nous avons réalisés. Nous souhaitons également ajouter, pour le bien de toutes les personnes qui ont travaillé si dur sur GCN+ et l’application GCN, que la raison de sa fermeture n’est pas due au fait que les deux plateformes ne fonctionnaient pas ou étaient sous-performantes. La réalité est que le paysage de l’industrie des médias a changé, et c’est pourquoi les services de streaming de WBD sont en cours de consolidation pour offrir du contenu en un seul endroit », précise la plateforme.

« Nous continuerons à créer le meilleur contenu cycliste »

Malgré la fermeture GCN+ et de l’application, Global Cycling Network va continuer d’exister. « Nous continuerons à créer le meilleur contenu cycliste possible pour la communauté GCN qui nous a tant soutenu au cours de la dernière décennie. Nous allons également poursuivre la croissance du site Internet GCN, qui ne cesse de se renforcer et nous souhaitons terminer avec un autre merci sincère. À tous les contributeurs qui ont figuré dans les documentaires, à la fantastique équipe en coulisses qui a créé et diffusé le contenu, et à chaque abonné de GCN+, passés et présents ».