Après deux saisons compliquées, Julian Alaphilippe veut retrouver son meilleur niveau en 2024 et notamment sur le Tour des Flandres.

Dans un live Instagram de l’équipe Soudal Quick-Step, Julian Alaphilippe a évoqué ses ambitions pour 2024, qu’il qualifie de « saison importante » pour lui. Après deux années délicates où il a levé les bras à quatre reprises, le champion du monde 2020 et 2021 veut de nouveau jouer les premiers rôles en 2024. À 31 ans, Julian Alaphilippe devrait avoir un calendrier similaire à celui de sa première partie de saison 2023 en s’alignant sur les Strade Bianche, Milan-San Remo avant de prendre le départ de la course qui le fait rêver : le Tour des Flandres.

« Le Tour des Flandres est le premier objectif de la saison, mais je ferai auparavant les Strade Bianche et Milan-San Remo. Pour le reste, nous en discuterons avec la direction, mais j’ai pour but de me maintenir à un haut niveau toute l’année », confie le triple vainqueur de la Flèche Wallonne.