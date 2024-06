Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape du Critérium du Dauphiné. À 16 kilomètres de l’arrivée, les deux échappés du jour, Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team) et Mathis Le Berre (Arkéa-B&B Hotels) sont avalés par le peloton. Au terme d’un final très rapide, c’est Mads Pedersen qui s’impose au sprint dans les rues de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Le Danois devance Sam Bennett (Décathlon AG2R La Mondiale) et Hugo Page (Intermarché-Wanty). À 28 ans, Pedersen décroche sa huitième victoire de la saison et s’empare du premier maillot jaune de ce Critérium du Dauphiné 2024.

