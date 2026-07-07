Pour célébrer le Tour de France, Zwift enrichit la carte de Paris avec de nouveaux parcours qui font la part belle au quartier de Montmartre.

Zwift a considérablement enrichi sa carte de Paris, doublant presque sa taille initiale. Cette mise à jour intègre désormais la montée pavée vers la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, le Montmartre KOM, ainsi que trois nouveaux sprints (Église, Tchou Tchou et Monceau). Dix nouveaux parcours (8 à vélo et 2 en course à pied) sont désormais disponibles.

Nouveaux parcours

La première carte de Paris sur Zwift avait été créée pour le Tour de France Virtuel 2020 et reproduisait le célèbre parcours final du Tour de France masculin, qui se termine sur les Champs-Élysées. Cette nouvelle extension double quasiment la taille de la carte parisienne de Zwift et reflète désormais le parcours d’arrivée étendu, avec notamment la mythique montée pavée menant à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.

Tour fever

L’évènement Tour Fever est également de retour et prendra la forme d’une expérience unique à travers cinq étapes inspirées du Tour de France et du Tour de France Femmes avec Zwift. Ces étapes amèneront les Zwifteurs sur cinq des toutes nouvelles routes de Paris, jusqu’à relever le défi de l’ascension de Montmartre et pour débloquer des récompenses inédites. Tour Fever se déroulera du lundi 6 juillet au dimanche 16 août. L’événement comprend cinq étapes, chacune proposée en version courte et version longue. Chaque étape est disponible pendant une semaine, suivie d’une semaine de rattrapage permettant de terminer à la demande les étapes restantes. De nombreuses surprises attendent les Zwifteurs qui boucleront la campagne !

Programme des étapes :