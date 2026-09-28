Alors que le mercato est ouvert depuis le 1ᵉʳ août, voici le tableau récapitulatif des transferts 2026-2027 par équipe.
Tableau des transferts 2026-2027
UAE Team Emirates – XRG
Marco Frigo (NSN Cycling Team)
Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA)
Davide Stella (UAE Team Emirates Gen Z)
Igor Arrieta (Lidl-Trek)
Juan Sebastián Molano (
Lotto Intermarché)
Red Bull Bora-Hansgrohe
Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost)
Lorenzo Finn (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies)
Nico Denz (Tudor Pro Cycling Team)
Team Visma | Lease a Bike
Fabio Jakobsen (Picnic PostNL, dès le 14/08)
Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development)
Simon Yates (retraite depuis le 07/01)
Steven Kruijswijk (retraite)
Décathlon CMA CGM
Aubin Sparfel ( Decathlon CMA CGM Development Team
Felix Gall (Lidl-Trek)
Gregor Mühlberger (Lidl-Trek)
Stan Dewulf (Lotto Intermarché)
Lidl-Trek
Felix Gall (Décathlon CMA CGM)
Jordan Jegat (TotalEnergies)
Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG)
Georg Zimmermann (Lotto-Intermarché)
Gregor Mühlberger (Décathlon CMA CGM)
Hector Alvarez (Lidl-Trek Future Racing)
Andrea Bagioli (XDS Astana Team)
Bauke Mollema (retraite)
Max Walscheid (retraite)
Tim Torn Teutenberg (Soudal Safety Jogger).
XDS Astana Team
Andrea Bagioli (Lidl-Trek)
Anthony Turgis (TotalEnergies)
Nicolas Breuillard (TotalEnergies)
Victor Langelotti (Netcompany Ineos, dès le 01/08)
Matteo Scalco (XDS Astana Development Team)
Cristian Rodriguez (Bahrain Victorious)
Sergio Higuita (Caja Rural – Seguros RGA)
Florian Samuel Kajamini (
MBH Bank CSB Telecom Fort, dès le 01/08)
Bahrain Victorious
Cristian Rodriguez (XDS Astana)
Liam Slock (Lotto Intermarché)
Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma)
Kasper Borremans (
Bahrain Victorious Development Team)
Seth Dunwoody ( Bahrain Victorious Development Team)
Pello Bilbao (retraite)
Damiano Caruso (retraite)
Santiago Buitrago (NSN Cycling Team)
Netcompany Ineos
Benjamin Noval (MMR Academy)
Andrew August (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)
Ben Turner (Soudal Safety Jogger)
Artem Schmidt (NSN Cycling Team)
Bob Jungels (retraite)
Ben Swift (retraite)
Victor Langelotti (XDS Astana Team, dès le 01/08)
Alpecin – Premier Tech
Ivan Garcia Cortina (Movistar Team)
Casper van Uden (Picnic PostNL)
Madis Mihkels (EF Education-EasyPost)
Vincent Van Hemelen (Team Flanders – Baloise)
Kaden Groves (Tudor Pro Cycling Team)
Soudal Quick-Step
Ben Turner (Netcompany Ineos)
Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek)
Lorenzo Milesi (Movistar Team)
Mikel Landa (Euskatel-Euskadi)
Casper Pedersen (Uno-X Mobility)
Uno-X Mobility
Casper Pedersen (Soudal Quick-Step)
Felix Ørn-Kristoff (Lotto Intermarché)
Kristian Egholm (
Lidl – Trek Future Racing)
Team Jayco-AlUla
Wil Holmes (Hagens Berman Jayco)
Mauro Schmid (Pinarello Q36.5)
Luke Durbridge (retraite)
Luka Mezgec (retraite)
EF Education-EasyPost
Gavin Sherry (EF Education – Aevolo)
Georg Steinhauser (Red Bull Bora-Hansgrohe)
Kasper Asgreen (NSN Cycling Team)
Madis Mihkels (Alpecin – Premier Tech)
NSN Cycling Team
Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché)
Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)
Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost)
Artem Schmidt (Netcompany Ineos)
Cedric Beullens (Lotto Intermarché)
Jens Verbrugghe (NSN Development Team)
Marco Frigo (UAE Team Emirates – XRG)
Alexey Lutsenko (retraite)
Simon Clarke (retraite, dès le 01/02)
Movistar Team
Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma)
Hugo de la Calle (Bugos Burpellet BH)
Javier Cubillas (Movistar Team Academy)
Nairo Quintana (Movistar Team)
Ivan Garcia Cortina (Alpecin – Premier Tech)
Lorenzo Milesi (Soudal Safety Jogger)
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
Mauro Schmid (Jayco-AlUla)
Andrew August (Netcompany Ineos)
Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise)
Pavel Bittner (Picnic PostNL)
Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA)
Jan Castellon (Caja Rural – Seguros RGA)
Niels Drisen (Lotto – Groupe Wanty)
Liam O’Brien (Lidl – Trek Future Racing)
Damien Howson (retraite)
David de la Cruz (retraite)
Tudor Pro Cycling Team
Arnaud De Lie (Lotto Intermarché)
Kaden Groves (Alpecin – Premier Tech)
Nico Denz (Red Bull Bora-Hansgrohe)
Jesper Stiansen (Tudor Pro Cycling Team U23)
Julian Alaphilippe (retraite, dès le 21/08)
Lotto-Intermarché
Juan Sebastián Molano (
UAE Team Emirates – XRG) Clément Ventuirni (Unibet Rose Rockets)
Guillaume Martin (Groupama-FDJ United)
Stan Dewulf (Décathlon CMA CGM)
Milan Donie (Lotto – Groupe Wanty) Kamiel Eeman (Lotto – Groupe Wanty)
Victor Vaneeckhoutte (Lotto – Groupe Wanty)
Arnaud De Lie (Tudor Pro Cycling Team)
Lennert Van Eetvelt (NSN Cycling Team)
Georg Zimmermann (Lidl-Trek)
Liam Slock (Bahrain Victorious)
Felix Ørn-Kristoff (Uno-X Mobility)
Cedric Beullens (NSN Cycling Team)
Jasper De Buyst (retraite)
Cofidis
Valentin Madouas (Groupama-FDJ United) Pierre Thierry (TotalEnergies)
Michiel Coppens (Beat CC p/b Saxo)
Groupama-FDJ United
Émilien Jeannière (TotalEnergies)
Alexandre Delettre (TotalEnergies)
Ludovico Crescioli (
Team Polti VisitMalta)
Victor Loulergue (Groupama-FDJ United CT)
Valentin Madouas (Cofidis)
Guillaume Martin (Lotto Intermarché)
Unibet Rose Rockets
Axel Mariault (CIC Pro Cycling Academy)
Clément Venturini (Lotto-Intermarché)
Odd Chirstian Eiking (retraite)
TotalEnergies
Anthony Turgis (XDS Astana Team)
Émilien Jeannière (Groupama-FDJ United)
Alexandre Delettre (Groupama-FDJ United)
Nicolas Breuillard (XDS Astana Team)
Jordan Jegat (Lidl-Trek)
Pierre Thierry (Cofidis)
Thomas Bonnet (Burgos Burpellet BH)
Geoffrey Bouchard (retraite)
Picnic PostNL
Milan De Ceuster (Development Team Picnic PostNL)
Mees Vlot (Development Team Picnic PostNL)
Fabio Jakobsen (Team Visma | Lease a Bike, dès le 14/08)
Pavel Bittner (Pinarello Q36.5)
Casper van Uden (Alpecin – Premier Tech)
Tableau mis à jour le 28/09