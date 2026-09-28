Alors que le mercato est ouvert depuis le 1ᵉʳ août, voici le tableau récapitulatif des transferts 2026-2027 par équipe. 

Tableau des transferts 2026-2027

Arrivées
Départs
UAE Team Emirates – XRG

  

 

  • Marco Frigo (NSN Cycling Team)
  • Abel Balderstone (Caja Rural – Seguros RGA)
  • Davide Stella (UAE Team Emirates Gen Z)
  • Igor Arrieta (Lidl-Trek)
  • Juan Sebastián Molano (Lotto Intermarché)
Red Bull Bora-Hansgrohe

  

 

  • Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost)
  • Lorenzo Finn (Red Bull Bora-Hansgrohe Rookies)
  • Nico Denz (Tudor Pro Cycling Team)
Team Visma | Lease a Bike

  

 

  • Fabio Jakobsen (Picnic PostNL, dès le 14/08)
  • Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development)
  

  • Simon Yates (retraite depuis le  07/01)
  • Steven Kruijswijk (retraite)

 
Décathlon CMA CGM

  

 

  • Aubin Sparfel (Decathlon CMA CGM Development Team
  

  • Felix Gall (Lidl-Trek)
  • Gregor Mühlberger (Lidl-Trek)
  • Stan Dewulf (Lotto Intermarché)

 
Lidl-Trek

  

 

  • Felix Gall (Décathlon CMA CGM)
  • Jordan Jegat (TotalEnergies)
  • Igor Arrieta (UAE Team Emirates – XRG)
  • Georg Zimmermann (Lotto-Intermarché)
  • Gregor Mühlberger (Décathlon CMA CGM)
  • Hector Alvarez (Lidl-Trek Future Racing)
  

 

  • Andrea Bagioli (XDS Astana Team)
  • Bauke Mollema (retraite)
  • Max Walscheid (retraite)
  • Tim Torn Teutenberg (Soudal Safety Jogger).

 

 
XDS Astana Team

  

 

  • Andrea Bagioli (Lidl-Trek)
  • Anthony Turgis (TotalEnergies)
  • Nicolas Breuillard (TotalEnergies)
  • Victor Langelotti (Netcompany Ineos, dès le 01/08)
  • Matteo Scalco (XDS Astana Development Team)
  • Cristian Rodriguez (Bahrain Victorious)
  • Sergio Higuita (Caja Rural – Seguros RGA)
  • Florian Samuel Kajamini (MBH Bank CSB Telecom Fort, dès le 01/08)
Bahrain Victorious

  

 

  • Cristian Rodriguez (XDS Astana)
  • Liam Slock (Lotto Intermarché)
  • Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma)
  • Kasper Borremans (Bahrain Victorious Development Team)
  • Seth Dunwoody (Bahrain Victorious Development Team)
  

  • Pello Bilbao (retraite)
  • Damiano Caruso (retraite)
  • Santiago Buitrago (NSN Cycling Team)

 
Netcompany Ineos

  

 

  • Benjamin Noval (MMR Academy)
  

  • Andrew August (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)
  • Ben Turner (Soudal Safety Jogger)
  • Artem Schmidt (NSN Cycling Team)
  • Bob Jungels (retraite)
  • Ben Swift (retraite)
  • Victor Langelotti (XDS Astana Team, dès le 01/08)

 
Alpecin – Premier Tech

  

 

  • Ivan Garcia Cortina (Movistar Team)
  • Casper van Uden (Picnic PostNL)
  • Madis Mihkels (EF Education-EasyPost)
  • Vincent Van Hemelen (Team Flanders – Baloise)
  

 

  • Kaden Groves (Tudor Pro Cycling Team)

 
Soudal Quick-Step

  

 

  • Ben Turner (Netcompany Ineos)
  • Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek)
  • Lorenzo Milesi (Movistar Team)
  

  • Mikel Landa (Euskatel-Euskadi)
  • Casper Pedersen (Uno-X Mobility)

 
Uno-X Mobility

  

 

  • Casper Pedersen (Soudal Quick-Step)
  • Felix Ørn-Kristoff (Lotto Intermarché)
  • Kristian Egholm (Lidl – Trek Future Racing)
  • Magnus Cort (retraite)
Team Jayco-AlUla

  

 

  • Wil Holmes (Hagens Berman Jayco)
  • Mauro Schmid (Pinarello Q36.5)
  • Luke Durbridge (retraite)
  • Luka Mezgec (retraite)
EF Education-EasyPost

  

 

 

  • Gavin Sherry (EF Education – Aevolo)
  

 

  • Georg Steinhauser (Red Bull Bora-Hansgrohe)
  • Kasper Asgreen (NSN Cycling Team)
  • Madis Mihkels (Alpecin – Premier Tech)

 
NSN Cycling Team

  

 

  • Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché)
  • Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)
  • Kasper Asgreen (EF Education-EasyPost)
  • Artem Schmidt (Netcompany Ineos)
  • Cedric Beullens (Lotto Intermarché)
  • Jens Verbrugghe (NSN Development Team)
  

 

  • Marco Frigo (UAE Team Emirates – XRG)
  • Alexey Lutsenko (retraite)
  • Simon Clarke (retraite, dès le 01/02)

 

 
Movistar Team

  

 

  • Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma)
  • Hugo de la Calle (Bugos Burpellet BH)
  • Javier Cubillas (Movistar Team Academy)
  

  • Nairo Quintana (Movistar Team)
  • Ivan Garcia Cortina (Alpecin – Premier Tech)
  • Lorenzo Milesi (Soudal Safety Jogger)

 
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team

  

 

  • Mauro Schmid (Jayco-AlUla)
  • Andrew August (Netcompany Ineos)
  • Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise)
  • Pavel Bittner (Picnic PostNL)
  • Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA)
  • Jan Castellon (Caja Rural – Seguros RGA)
  • Niels Drisen (Lotto – Groupe Wanty)
  • Liam O’Brien (Lidl – Trek Future Racing)
  • Damien Howson (retraite)
  • David de la Cruz (retraite)
Tudor Pro Cycling Team

  

 

  • Arnaud De Lie (Lotto Intermarché)
  • Kaden Groves (Alpecin – Premier Tech)
  • Nico Denz (Red Bull Bora-Hansgrohe)
  • Jesper Stiansen (Tudor Pro Cycling Team U23)
  

  • Julian Alaphilippe (retraite, dès le 21/08)
Lotto-Intermarché

  

 

  • Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG)
  • Clément Ventuirni (Unibet Rose Rockets)
  • Guillaume Martin (Groupama-FDJ United)
  • Stan Dewulf (Décathlon CMA CGM)
  • Milan Donie (Lotto – Groupe Wanty)
  • Kamiel Eeman (Lotto – Groupe Wanty)
  • Victor Vaneeckhoutte (Lotto – Groupe Wanty)
  

  • Arnaud De Lie (Tudor Pro Cycling Team)
  • Lennert Van Eetvelt (NSN Cycling Team)
  • Georg Zimmermann (Lidl-Trek)
  • Liam Slock (Bahrain Victorious)
  • Felix Ørn-Kristoff (Uno-X Mobility)
  • Cedric Beullens (NSN Cycling Team)
  • Jasper De Buyst (retraite)

 
Cofidis

  

 

  • Valentin Madouas (Groupama-FDJ United)
  • Pierre Thierry (TotalEnergies)
  • Michiel Coppens (Beat CC p/b Saxo)
  

 

  • Ion Izagirre (retraite)

 
Groupama-FDJ United

  

 

  • Émilien Jeannière (TotalEnergies)
  • Alexandre Delettre (TotalEnergies)
  • Ludovico Crescioli (Team Polti VisitMalta)
  • Victor Loulergue (Groupama-FDJ United CT)
  

  • Valentin Madouas (Cofidis)
  • Guillaume Martin (Lotto Intermarché)

 
Unibet Rose Rockets

  

 

  • Axel Mariault (CIC Pro Cycling Academy)
  

  • Clément Venturini (Lotto-Intermarché)
  • Odd Chirstian Eiking (retraite)

 
TotalEnergies

  

 

  

 

  • Anthony Turgis (XDS Astana Team)
  • Émilien Jeannière (Groupama-FDJ United)
  • Alexandre Delettre (Groupama-FDJ United)
  • Nicolas Breuillard (XDS Astana Team)
  • Jordan Jegat (Lidl-Trek)
  • Pierre Thierry (Cofidis)
  • Thomas Bonnet (Burgos Burpellet BH)
  • Geoffrey Bouchard (retraite)

 
Picnic PostNL

  

 

  • Milan De Ceuster (Development Team Picnic PostNL)
  • Mees Vlot (Development Team Picnic PostNL)
  

  • Fabio Jakobsen (Team Visma | Lease a Bike, dès le 14/08)
  • Pavel Bittner (Pinarello Q36.5)
  • Casper van Uden (Alpecin – Premier Tech)

 

Tableau mis à jour le 28/09