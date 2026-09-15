Après quatre saisons passées sous le maillot de la TotalEnergies, Émilien Jeannière rejoindra une autre équipe française en 2027.

Un nouveau sprinteur débarque dans l’équipe et il a beaucoup d’ambition. Bienvenue Émilien Jeannière⚡ 𝑊𝑒𝑙𝑐𝑜𝑚𝑒 É𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛 – 𝑤𝑒 𝑐𝑎𝑛’𝑡 𝑤𝑎𝑖𝑡! ✊ pic.twitter.com/Vk3Rrhqvue — Équipe Cycliste Groupama-FDJ United (@GroupamaFDJ) September 15, 2026

La Groupama-FDJ United a officialisé, ce mardi, l’arrivée d’Émilien Jeannière dès la saison prochaine. À 27 ans, le sprinter a rejoint la Vendée U Pays de la Loire en 2017 avant de passer pro chez TotalEnergies en 2023, où il aura levé les bras à cinq reprises en quatre saisons. Il a également terminé deuxième de la Bretagne Classic ou encore 3ème du Copenhagen Sprint l’an dernier. Jeannière a signé pour trois saisons au sein de la formation Groupama-FDJ United. Bon sprinter/puncheur, il tentera de réaliser son rêve : lever les bras sur le Tour de France.