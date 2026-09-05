Comme Anthony Turgis, Nicolas Breuillard va quitter la formation TotalEnergies pour rejoindre l’équipe XDS Astana en 2027.

Nicolas Breuillard, âgé de 26 ans, rejoindra l’équipe UCI WorldTeam XDS Astana pour les saisons 2027 et 2028. Cette année, sous les couleurs de la TotalEnergies, le natif du Pertuis a déjà signé plusieurs belles performances. Il a terminé cinquième au classement général du Czech Tour et du Tour de Turquie, ainsi que huitième du Tour de la Provence et du Tour des Alpes-Maritimes.

Nicolas Breuillard :

« Je tiens à remercier l’équipe XDS Astana et son manager Alexandr Vinokourov pour l’intérêt et la confiance qu’ils m’ont témoignés. C’est un honneur de rejoindre une équipe aussi légendaire et ambitieuse. Je suis impressionné par le style offensif de l’équipe, qui correspond parfaitement à ma vision du cyclisme et à ma façon de courir. Je rejoins XDS Astana avec de grandes ambitions, mais aussi avec une réelle envie d’apprendre et de progresser au plus haut niveau. Mon objectif est de continuer à avancer, de gagner en puissance et de jouer un rôle important dans les plus grandes courses du WorldTour, tout en mettant toutes mes capacités au service de l’équipe. »

Alexandr Vinokourov, manager général XDS Astana :

« Nous voyons en Nicolas Breuillard un coureur au grand potentiel, qu’il commence tout juste à dévoiler. Il s’agit de sa première saison dans le peloton professionnel et il franchira l’étape du WorldTour avec notre équipe ; le plus passionnant de sa carrière est donc encore à venir. Il y a du travail à accomplir, mais Nicolas Breuillard aura, au fil du temps, l’occasion de démontrer l’étendue de son talent. »