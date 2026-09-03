Après Arnaud De Lie, la Lotto Intermarché va également perdre Lennert Van Eetvelt, qui s’est engagé avec une autre équipe Wolrd Tour.

La formation NSN Cycling Team vient d’annoncer la signature de Lennert Van Eetvelt. Après sept saisons au sein de la structure Lotto, le Belge a signé pour trois saisons, jusqu’en 2029. Le grimpeur de 25 ans a connu une saison 2024 exceptionnelle, remportant l’UAE Tour et le Tour de Guangxi, deux épreuves World Tour. Outre ses succès sur les courses par étape, sa troisième place à la Clásica de San Sebastián et sa septième place au Tour de Lombardie en 2024 ont prouvé qu’il est tout aussi à l’aise sur les courses d’un jour. En 2025 et 2026, Lennert Van Eetvelt n’a pas levé les bras, lui qui a enchaîné les blessures et les chutes.

✍️ Bolstering our GC ambitions with Belgian @LennertVEetvelt! The UAE Tour and Tour of Guangxi winner joins us on a three-year contract through to 2029 👏#WeAreNSN #ForFin I @weare_nsn pic.twitter.com/nR4gKLchPe — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) September 3, 2026

Lennert van Eetvelt :

« Je recherchais un environnement international et professionnel pour franchir un cap dans ma carrière. NSN m’est apparu comme l’équipe idéale pour cela ; je suis donc très impatient de les rejoindre et de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble au cours des trois prochaines années. Je veux remporter davantage de courses, quelles qu’elles soient. Je connais mes capacités et je souhaite bâtir le palmarès le plus solide possible en m’appuyant sur elles ; j’espère donc être opérationnel dès 2027. Je suis convaincu d’avoir fait le bon choix et, ensemble, nous gagnerons des courses. »

Kjell Carlström, manager général NSN Cycling Team :

« Lennert Van Eetvelt est un coureur que nous suivons de près depuis plusieurs années et nous sommes ravis de l’accueillir dans l’équipe. Lennert a déjà démontré sa capacité à gagner au niveau WorldTour, notamment sur des courses par étapes exigeantes, et nous pensons qu’il pourra continuer à progresser avec nous au cours des prochaines saisons. Ce qui frappe, ce ne sont pas seulement ses qualités de grimpeur, mais aussi sa façon de courir. Il sait saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent et a prouvé qu’il pouvait conclure victorieusement face à une concurrence relevée. Qu’il s’agisse de viser le classement général sur des courses par étapes, de briller sur les classiques ardennaises ou de montrer son talent en montagne lors des Grands Tours, nous sommes impatients de voir ce que Lennert pourra accomplir sous les couleurs de NSN. »