C’est désormais officiel : Felix Gall et Gregor Mühlberger porteront le maillot de la formation Lidl-Trek dès la saison prochaine.

La formation Lidl-Trek a annoncé, ce mardi, l’arrivée des Autrichiens Felix Gall et Gregor Mühlberger en provenance de la Décathlon CMA CGM. Gall, âgé de 28 ans, a signé un contrat de trois ans courant jusqu’en 2029, tandis que Mühlberger, son aîné de quatre ans, s’est engagé pour deux ans, jusqu’en 2028. Ces deux coureurs, qui sont non seulement coéquipiers mais aussi amis proches, apporteront une grande expérience à l’équipe lors des Grands Tours. Ensemble, ils ont franchi un nouveau cap au cours de la saison 2026 : Gall est monté sur le podium du Giro et de la Vuelta, tandis que Mühlberger — fidèle équipier en Italie, où il a lui-même terminé 15e du classement général — a remporté le Tour d’Autriche avec une nette domination.

A top-secret message revealed! 📮 Gregor Mühlberger and Felix Gall to join Lidl-Trek in 2027 📰🔗 https://t.co/DjMwV5ElzC pic.twitter.com/ElMqQzMSnK — Lidl-Trek (@LidlTrek) September 15, 2026

Andy Schleck, PDG de la Lidl-Trek :

« Gregor apportera une grande expérience à l’équipe au cours des deux prochaines années, mais il apporte surtout des qualités que toute équipe apprécie : loyauté, engagement et volonté de tout donner pour ses coéquipiers. C’est le genre de coureur prêt à se sacrifier sans hésiter pour son leader, tout en étant capable de saisir sa propre chance. Comme nous l’avons vu lors du Lidl Tour d’Autriche cette année, le moment venu, Gregor est tout à fait capable de décrocher lui aussi un résultat exceptionnel. »

« Felix a véritablement pris la mesure de son rôle de leader pour le classement général, et c’est passionnant de le voir franchir un nouveau palier chaque saison. Depuis sa révélation sur le Tour de France 2023, il n’a cessé de gagner en régularité, en confiance et en capacité à performer au plus haut niveau sur trois semaines éprouvantes. En 2026, Felix a prouvé qu’il figurait parmi les meilleurs, s’affirmant comme un sérieux candidat au podium des Grands Tours. Mais nous sommes convaincus qu’il a encore une belle marge de progression. »

Felix Gall :

« Un nouveau chapitre de ma carrière de cycliste professionnel s’ouvre avec Lidl-Trek. Après des années merveilleuses et les succès qui les ont accompagnées, il est temps pour moi de franchir une nouvelle étape logique. Les exigences élevées de Lidl-Trek dans tous les aspects du cyclisme moderne correspondent parfaitement à mon objectif : continuer à progresser de la meilleure façon possible. Je suis très motivé et enthousiaste à la perspective de cette aventure commune. »

Gregor Mühlberger :

« Un petit rêve devient réalité. Avoir l’opportunité de courir pour Lidl-Trek est un signe fort, une étape majeure et un nouveau chapitre précieux de mon parcours dans le cyclisme professionnel, qui s’étend désormais sur plus de dix ans. Je suis ravi et j’espère apporter une contribution significative à l’équipe dans les années à venir. Ce qui compte pour moi, c’est de soutenir les leaders de l’équipe au plus haut niveau tout en ayant la possibilité de jouer ma propre carte ; j’ai hâte de vivre tout ce qui m’attend. »