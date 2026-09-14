L’équipe SD Worx – Protime a annoncé, ce lundi, l’arrivée de Cédrine Kerbaol pour les deux prochaines saisons. Avec la signature de la Française de 25 ans, l’équipe s’assure le renfort qu’elle recherchait. Lors du récent Tour de France Femmes, la Bretonne a terminé sixième du classement général, un résultat qui a fait d’elle la meilleure Française de l’épreuve nationale. Elle a déjà prouvé à plusieurs reprises qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures mondiales. Sous le maillot de la CERATIZIT-WNT et de la EF Education-Oatly, Kerbaol a notamment terminé deux fois sixième et une fois huitième du classement général du Tour de France Femmes. En 2024, elle a également remporté une étape sur le Tour. L’année dernière, elle a pris la quatrième place de la Vuelta Femenina.

Elle est là! Rêvons plus grand 🫶 A racing DNA match made in heaven ~ Cédrine Kerbaol joins Team SD Worx – Protime 💥 •

🎥 (C) @LeTourFemmes – @CedrineKerbaol – Alexandre Baard – @GretelCrvts – Luke Michael James 📼 edited by @GretelCrvts pic.twitter.com/QjN6inRiso — Team SD Worx – Protime (@teamsdworx) September 14, 2026

Cédrine Kerbaol :

« C’est la suite logique de ma carrière. Chaque équipe dont j’ai fait partie a su répondre à mes ambitions grandissantes. Chez SD Worx-Protime, j’ai trouvé un effectif composé de coureuses incroyablement fortes. Ce qui m’a immédiatement séduite, c’est l’intérêt sincère que Danny Stam porte à ma propre vision de la course et à la manière dont l’équipe peut m’accompagner dans cette démarche. Je me suis sentie écoutée d’emblée. L’ADN de SD Worx-Protime correspond parfaitement à mon style de course. J’aime courir de manière offensive et prendre des initiatives. C’est pourquoi j’admire des coureuses comme Lotte Kopecky et Anna van der Breggen.

Avant de prendre ma décision, j’ai discuté avec Anna van der Breggen. Elle a déjà une carrière brillante derrière elle et sait exactement comment jouer les premiers rôles au classement général. Je vais pouvoir beaucoup apprendre d’elle et de l’équipe pour devenir une meilleure coureuse de courses par étapes. Mon ambition est de tirer le meilleur de moi-même et, à terme, de viser la victoire finale sur les Grands Tours. Ma victoire d’étape et mes deux sixièmes places au général du Tour de France Femmes m’ont donné envie d’aller plus loin. Je rêve aussi de remporter des classiques comme les Strade Bianche et Liège-Bastogne-Liège. J’ai d’ailleurs terminé quatrième de cette dernière l’an passé. J’aime rencontrer de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures et apprendre des langues. Maintenant que je vais courir pour une équipe néerlandaise… »