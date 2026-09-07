Après une saison sous les couleurs de la formation Unibet Rose Rockets, Clément Venturini s’est engagé avec une équipe World Tour.

Clément Venturini courra pour Lotto-Intermarché au cours des deux prochaines saisons. Le Français de 32 ans a signé un contrat courant jusqu’à la fin de l’année 2028 et souhaite se concentrer à nouveau pleinement sur son rôle de puncheur au sein de l’équipe. Après une saison 2026 réussie sous les couleurs de la formation Unibet Rose Rockets, le natif de Villeurbane est de retour en World Tour, après son passage chez AG2R La Mondiale et Arkéa – B&B Hotels.

Clément Venturini joins Lotto-Intermarché 🤝 We are delighted to welcome the Frenchman with valuable qualities for our team: experience, race intelligence and profile as a puncheur.https://t.co/5JKlfpjKht pic.twitter.com/GjuxMlsGvi — Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) September 7, 2026

Clément Venturini :

« Mon ambition de réaliser de belles performances personnelles est toujours bien présente. Je veux à nouveau obtenir de bons résultats et marquer des points UCI importants pour l’équipe, mais je souhaite aussi mettre mon expérience au service des jeunes coureurs de la formation. Jean-François Bourlart et moi étions déjà en contact l’année dernière. Mais la fusion entre Intermarché-Wanty et Lotto Cycling Team a eu lieu et l’effectif de l’équipe était complet. Je pensais vraiment que l’histoire s’arrêtait là, mais nous y voilà… Nous sommes toujours restés en contact. Le fait de pouvoir signer chez Lotto-Intermarché aujourd’hui, un an plus tard, rend la chose encore plus spéciale. »

« La Flèche brabançonne, l’Amstel Gold Race… c’est mon terrain de prédilection. Mais je ne veux pas me limiter à ces seules courses. Il y a de nombreuses épreuves tout au long de la saison où je peux tenter ma chance. Je n’avais pas gagné depuis quelques années, mais cette saison, j’ai renoué avec la victoire lors de La Roue Tourangelle. J’ai découvert que j’apprécie vraiment cet environnement international. J’ai aimé ce cadre différent et cette autre façon de travailler la saison dernière. Et j’ai certainement beaucoup progressé en anglais (rires). Cela signifie aussi que j’aborde mon arrivée chez Lotto-Intermarché avec l’esprit ouvert. Par ailleurs, l’équipe Intermarché conserve une dimension française. Je pense que je m’y intégrerai très bien. Je garde aussi tout simplement de bons souvenirs liés à cette équipe. Je me souviens très bien de Tony Gallopin endossant le maillot jaune sur le Tour en 2014… C’était également sous les couleurs de Lotto. »

Jean-François Bourlard, PDG de Lotto-Intermarché :

« Clément est un coureur que nous souhaitions attirer dans notre équipe depuis un certain temps. C’est un coureur très complet et expérimenté, capable d’obtenir des résultats par lui-même sur des courses difficiles, mais aussi de se montrer extrêmement précieux pour ses coéquipiers. Grâce à son expérience, son intelligence de course et son profil de puncheur, il apporte des qualités qui complètent parfaitement notre effectif. Nous sommes donc très heureux de pouvoir enfin l’accueillir chez Lotto-Intermarché. »